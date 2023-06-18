早療排隊等半年 桃園拚提升量能

早期療育能協助發展遲緩孩子成長，桃園市有家長向民代陳情，孩子想接受早療語言治療，卻要排隊等半年甚至更久，容易錯失3到4歲至6到7歲前的黃金治療期。市議員舒翠玲認為，關鍵在語言治療師人力等資源不足，疾呼市府多管齊下提升早療量能。

桃園市衛生局坦言，每名孩童就診1次動輒逾1小時，即便桃園市有139名語言治療師仍不足，此問題各縣市皆然。將輔導各醫院增聘語言治療師、鼓勵鄰近縣市與桃園市簽約合作等方式因應，市長張善政也請有醫師背景的副市長王明鉅指導強化早療量能。

市議員舒翠玲表示，有家長和專業機構向她反映，指出發展遲緩兒童接受早期療育，以語言溝通為大宗，但桃園缺乏早療資源及語言治療師人力，不但影響治療，家長往往也因為沒有足夠的資訊找對門診，未能察覺嬰幼兒發展遲緩，因而錯失黃金治療期。

舒翠玲建議市府，應將發展遲緩列入產前衛教，或成立兒童評估中心分配相關醫療資源；針對語言治療師人力不足，她建議市府可與學校合作，讓語言治療師於實習階段即提早投入服務，也希望加強幼托單位的專業知能，協助家長盡早發現發展遲緩兒。

桃市衛生局指出，各縣市幾乎都有語言治療師不足的問題，桃園市目前有139位語言治療師分布在醫療機構、專業私立發展遲緩中心或學校，加上有些早療項目並非健保給付，專業機構也無法超收影響成效，衛生局已著手規畫擴充編制和資源。

有醫師身分的副市長王明鉅為此安排參訪台大醫院「兒童發展評估及療育中心」，希望桃園市能建立專門評估、治療中心；衛生局也將盤點桃園市語言治療資源供市民運用，同時輔導醫療、醫事機構橫向跨單位轉介，提升民眾服務即時及可近性。