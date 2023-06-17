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端午連假大溪老街、石門水庫遊客多 替代道路看這知免塞車

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
端午4天連續假期桃園大溪老街、石門水庫、角板山、拉拉山等熱門觀光景點總人車眾多，大溪警分局規畫端午期間交通疏導，並提供建議替代道路。圖／大溪警分局提供
端午4天連續假期桃園大溪老街、石門水庫、角板山、拉拉山等熱門觀光景點總人車眾多，大溪警分局規畫端午期間交通疏導，並提供建議替代道路。圖／大溪警分局提供

端午4天連續假期計將於6月22至25日，桃園大溪老街、石門水庫、角板山、拉拉山等熱門觀光景點總人車眾多，大溪警分局規畫端午期間交通疏導，並提供建議替代道路，呼籲民眾務必配合執勤員警指揮。

6月22日6至12時，國道3號大溪交流道南下匝道，配合實施高乘載管制工作，排除乘載孕婦或持有身心障礙證明未滿3人小型車，及計程車等車輛措施。

連假期間介壽路、員林路、新興街口於上午9時開始，實施圓環管制，視車流提早或延後；武嶺橋西端，於下午15時封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道。

和平老街畫設為行人徒步區，員警將會在康莊路、和平街五岔路口實施交通管制；康莊路、金城路路口視老城區車潮擺放交通錐禁止車輛左轉。

大溪橋頭停車場入口處於下午2至6時，在瑞安路一段與瑞安路一段287巷口實施燈控。復興台7線、巴陵道路沿線，將由員警於重要路口疏導上、下山車流，維持交通順暢。

復興台7線下山建議替代道路，往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹關西。往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北三峽接國道3號三鶯交流道。

前往大溪老街返程建議替代道路，往台北方向遊客建議改由大溪中華路或文化路接信義路，往新北三峽。往桃園、新北方向遊客建議由大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北鶯歌。

大溪警方表示，老城區因停車位數量有限，請遊客盡量將車輛停放於月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行至老街。警方呼籲，民眾出遊前可撥打高公局1968電話、警廣0800-000123專線，或透過桃園市交通資訊網、桃園輕鬆GO手機APP查詢路況。

大溪老街 桃園 新北

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