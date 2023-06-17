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桃園雨水、污水下水道3D化加地址定位 不再是隱形建設
桃園市政府水務局表示，桃園基礎設施迅速發展，下水道建設成長率全國第一，但下水道隱藏於地底下，民眾不易掌握對等資訊，水務局為此發展讓下水道可視化的網頁，建置雨水下水道、污水下水道3D模型，結合門牌地址，提供民眾定位服務，輕鬆查找所處位置的隱形建設。
水務局說明，民眾使用此網頁無需下載任何APP或瀏覽器插件，就可透過一般網頁瀏覽器觀看。藉由整合全市下水道與周邊建築3D化，可在虛擬世界重現地下管線的實際位置，即使錯綜複雜的下水道資料也變得容易閱讀，為民眾帶來更豐富、更開放的數位體驗。
水務局建置的3D網頁獲內政部營建署補助已經上線，網址連結https://3d.wrbtycg.tw/ty3d/public/。
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