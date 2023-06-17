補班為迎接連假 桃警端午交管措施出爐

端午連假將至，桃園市警察局因應出遊返鄉人潮，除配合高速公路局實施國道高乘載管制，23日至25日龍潭大池舉辦市長盃龍舟賽，也將在龍潭大池周邊實施交通管制，針對桃園境內熱門景點，警方也提出替代道路方案供民眾參考。

警方表示，龍潭大池龍舟競賽是新冠疫情後首次恢復辦理，預期將有大量人車湧入，為維護交通安全，大池周邊神龍路、龍元路將實施交通管制禁止車輛進入，中正路、中豐路、北龍路和金龍路等路段路口也都有交通管制。

國道疏運部分，國道1號平鎮系統南下入口匝道22日上午5時至12時封閉，國1桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅及國3大溪、龍潭及高原等交流道南下匝道則於上午6時至12時實施高乘載管制。