補班為迎接連假 桃警端午交管措施出爐
端午連假將至，桃園市警察局因應出遊返鄉人潮，除配合高速公路局實施國道高乘載管制，23日至25日龍潭大池舉辦市長盃龍舟賽，也將在龍潭大池周邊實施交通管制，針對桃園境內熱門景點，警方也提出替代道路方案供民眾參考。
警方表示，龍潭大池龍舟競賽是新冠疫情後首次恢復辦理，預期將有大量人車湧入，為維護交通安全，大池周邊神龍路、龍元路將實施交通管制禁止車輛進入，中正路、中豐路、北龍路和金龍路等路段路口也都有交通管制。
國道疏運部分，國道1號平鎮系統南下入口匝道22日上午5時至12時封閉，國1桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅及國3大溪、龍潭及高原等交流道南下匝道則於上午6時至12時實施高乘載管制。
警方指出，連假期間預估大溪老街、石門水庫及拉拉山等景點遊客眾多，為確保交通秩序與順暢，建議民眾多利用替代道路，大溪老街往桃園、八德及鶯歌方向車流可行駛大鶯路經八德區及新北市鶯歌區改道，復興區返程遊客可改道台7乙線或台3線經新北市三峽區往北，減少壅塞情形。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言