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營造白沙屯宗教文化園區 彩繪風車景觀完成「打頭陣」
苗栗縣文化觀光局辦理通霄鎮濱海景觀堤頂營造工程，規畫施設十多座彩繪風車景觀，最近已全數完工，增添白沙屯及新埔海岸的觀光旅遊特色；此外，白沙屯以拱天宮為中心推動文化宗教園區，相關可行性評估也已展開先期作業，希望未來結合周邊新埔日落大道、後龍山邊媽及好望角景區，營造成國內獨具特色自然、宗教觀光勝地。
苗栗縣文觀局表示，縣府透過立委陳超明協助申請台電補助及自籌款近400萬元辦理通霄鎮濱海景觀堤頂營造工程，在白沙屯拱天宮、新埔地區沿岸海堤共施設16座彩繪風車景觀設施，風車造型約有6種，包括雨滴形、8字形、螺旋形等不同造型，以多種樣貌在海堤呈現，盼增添海岸特色，提供遊客賞海聽濤、觀景的好去處。
文觀局指出，此次在通霄海岸堤頂設置風車景觀設施，結合宗教、人文、生態等元素，希望增添「畫龍點睛」的工程效益，並整合串聯白沙屯及新埔海岸周邊各景點，融合自然資源、白沙屯媽祖進香文化和人文歷史，為縣內休閒觀光打造「觀落日、戲海風」的海岸線景觀廊帶。
此外，縣府推動規畫白沙屯媽祖宗教文化園區，上月並已委託顧問公司辦理園區設置可行性評估及先期規畫，計畫範圍北從後龍鎮山邊媽祖廟、南至台鐵白沙屯車站，包含白沙屯拱天宮、天德宮、五雲宮等多處廟宇的宗教文化資產，接鄰地區還有後龍鎮好望角景區，台61線公路西濱「日落大道」觀景台，盼結合通霄、後龍的海岸地區觀光熱點及慢魚計畫，營造出深具特色的文化、自然、人文景觀廊道。
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