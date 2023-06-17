營造白沙屯宗教文化園區 彩繪風車景觀完成「打頭陣」

苗栗縣文化觀光局辦理通霄鎮濱海景觀堤頂營造工程，規畫施設十多座彩繪風車景觀，最近已全數完工，增添白沙屯及新埔海岸的觀光旅遊特色；此外，白沙屯以拱天宮為中心推動文化宗教園區，相關可行性評估也已展開先期作業，希望未來結合周邊新埔日落大道、後龍山邊媽及好望角景區，營造成國內獨具特色自然、宗教觀光勝地。

苗栗縣文觀局表示，縣府透過立委陳超明協助申請台電補助及自籌款近400萬元辦理通霄鎮濱海景觀堤頂營造工程，在白沙屯拱天宮、新埔地區沿岸海堤共施設16座彩繪風車景觀設施，風車造型約有6種，包括雨滴形、8字形、螺旋形等不同造型，以多種樣貌在海堤呈現，盼增添海岸特色，提供遊客賞海聽濤、觀景的好去處。

文觀局指出，此次在通霄海岸堤頂設置風車景觀設施，結合宗教、人文、生態等元素，希望增添「畫龍點睛」的工程效益，並整合串聯白沙屯及新埔海岸周邊各景點，融合自然資源、白沙屯媽祖進香文化和人文歷史，為縣內休閒觀光打造「觀落日、戲海風」的海岸線景觀廊帶。