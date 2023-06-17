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竹北新月沙灣仿國外設沙灘淋浴 卻曝海域危險「禁游泳」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新月沙灣被列為新竹縣15大危險水域之一，縣府呼籲民眾不要游泳，建議踏浪玩沙就好。記者巫鴻瑋／攝影
新月沙灣被列為新竹縣15大危險水域之一，縣府呼籲民眾不要游泳，建議踏浪玩沙就好。記者巫鴻瑋／攝影

竹北新月沙灣因海岸風景秀麗，又有大片沙灘，是不少新竹人假日喜愛前往休憩的地點，新竹縣府交旅處為提升觀光，更爭取中央補助新設露天沙灘淋浴，預計暑假完工啟用，但矛盾的是該片海域被列為新竹縣15大危險海域之一，就連消防局都呼籲遊客不要下海玩水。

新竹縣消防局表示，新月沙灣是縣府公告危險水域之一，但仍有遊客會不顧安全前往戲水，因此海灘邊都設有禁止游泳公告、救生圈，暑假期間也會不定期巡查，加強水域安全巡邏及警戒駐點勤務，民眾若下海戲水不顧勸導，最高可罰5萬元以下罰鍰。

縣府交旅處坦言，新月沙灣的確是被公告為限制水域，從事水域遊憩活動須提出申請，例如游泳、風浪板、立式划槳等，但也不建議，不過遊客主要都是在沙灘玩沙、踏浪，其實較少出現下海游泳的情況，只要不下水游泳就不違法。

考量新月沙灣每年數十萬人次的遊客數，新竹縣府在去年全力推動綠色海岸風景遊憩計畫，爭取到觀光前瞻建設計畫補助進行新月沙灣遊憩區服務設施改善工程，投入1800萬元經費改善沙灘設施，包含打造淋浴花灑、沙灘高架舞台，還要設置網美打卡景點，希望讓遊客來到沙灘能好好放空拍美照。

交旅處指出，過去竹北市公所早已設置淋浴間提供遊客方便，縣府是基於活化海岸線觀光而更新淋浴設施，包含新設露天花灑、洗腳池，但設淋浴設施並非鼓勵民眾下海，而是為提供民眾方便，沖洗掉在沙灘玩沙而沾染的沙子，未來啟用後維管單位也由公所負責。

竹北市公所表示，預計露天淋浴在7月就能啟用，給帶孩子來玩沙的家長提供便利，淋浴設施免費開放，可選擇露天或淋浴間沖洗，公所會定期清潔打掃，給遊客最佳的休憩環境，不過同樣呼籲遊客不要下海游泳，踏踏浪、玩玩沙也很有趣。

新月沙灣設置露天淋浴花灑，預計7月底啟用，要讓遊客沙灘玩耍玩就能沖洗、乾淨清爽回家。記者巫鴻瑋／攝影
新月沙灣設置露天淋浴花灑，預計7月底啟用，要讓遊客沙灘玩耍玩就能沖洗、乾淨清爽回家。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣消防局每年都會派員在新月沙灣巡查，呼籲民眾不要下海游泳。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣消防局每年都會派員在新月沙灣巡查，呼籲民眾不要下海游泳。記者巫鴻瑋／翻攝

沙灘 新竹

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