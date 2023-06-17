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4天端午連假要來了 竹市環保局宣布垃圾收運不打烊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今年端午節4天連假維持正常清運。本報資料照
新竹市今年端午節4天連假維持正常清運。本報資料照

6月22日至25日即將迎來4天的端午節連假，新竹市環保局指出，為了服務市民，4天端午節連假維持正常的垃圾收運工作，歡迎市民朋友多加利用，並請將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，打包後交由垃圾車及資源回收車收運。

新竹市環保局指出，6月22日（周四）端午節當天正常收運垃圾；6月23日（周五）正常收運垃圾；6月24日（周六）正常收運垃圾；6月25日（周日）維持採假日定線定時定點收運。

環保局長江盛任表示，歡慶端午節日，提醒民眾應景食品也請確實分類，例如肉粽的粽葉屬於一般垃圾，吃剩的肉粽以及桃李芒果荔枝等水果類的果皮、果核歸類為廚餘。

環保局也提醒市民朋友，為重視環保並提高環境品質，請不要任意棄置垃圾，共同打造全民綠生活的舒適環境，以落實節能減碳與聯合國永續發展目標SDG11永續城市，若有垃圾清運等相關問題，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科03-5388406。

端午節 新竹 廚餘

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