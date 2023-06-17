徐榛蔚力邀去花蓮 楊文科笑答新竹人賺得多就是要去玩

花蓮縣長徐榛蔚昨天特地到新竹，與新竹縣長楊文科及新竹市長高虹安見面，力推花蓮觀光，還邀請2位新竹首長抽空到花蓮旅遊，楊文科也笑答「新竹人賺那麼多錢，就是要到花蓮去玩」，盼促進新竹與花蓮兩地的觀光交流。高虹安也推銷新竹景點，邀請遊客來走走。

楊文科表示，新竹人都努力賺錢、努力工作，家庭所得平均數與中位數都是名列前茅，賺那麼多錢就是要去花蓮玩。他很佩服花蓮縣政府，在接下來的2個月陸續有聯合豐年節等大型觀光活動，就連他都想去花蓮看一看。

楊文科說，花蓮的觀光旅遊名氣與品質都相當優秀，新竹縣也要更加強，把新竹縣的好山好水告訴大家，像是司馬庫斯、觀霧森林遊樂區，或是他的家鄉峨眉鄉的峨眉湖，有天恩彌勒佛院的世界最高彌勒佛像等等，希望大家多多到新竹縣走走、看看。

徐榛蔚昨率花蓮縣觀光協會等單位到新竹推廣觀光，並與新竹縣、市觀光旅行業者昨晚舉辦「花蓮新竹永續觀光暨產業交流會」交流，同時由花蓮觀光業者進駐新竹國際旅展參展。

徐榛蔚致詞表示，疫情減緩解封後，大家都想往外走，如何突破旅遊困境讓國人或世界各國觀光客都能走進台灣，走進新竹縣、市與花蓮縣，需要大家協心協力。

她指出，今年花蓮縣將邀請大溪地的南島語族族人參加7月的聯合豐年節，讓花蓮走向世界、世界走向花蓮。歡迎大家到花蓮旅遊，不論是和愛人、和朋友或是帶寵物、家庭旅遊，「只要你提出來，花蓮就有辦法提供給大家」。

高虹安說，也歡迎大家到青草湖賞景、玩水上活動，或是到香山濕地、南寮漁港遊玩。新竹市小而美，不用花太多時間就可以遊覽完，但新竹市不只高科技產業，古蹟和歷史建築的密度也是全台最高的74處。新竹市也會向花蓮縣多學習。