西湖溪第4期河堤共構 苗33支線延伸銅鑼更便捷

苗栗縣爭取辦理西湖溪第4期河堤共構工程，已獲交通部核定近千萬元辦理可行性研究。全案計畫將苗33支線延伸，全長約6.3公里，沿西湖溪左岸串聯省道台1線、台13線，取代縣道119線成為便捷道路，未來可望縮短西湖、銅鑼兩地及前往銅鑼科學園區行車時間。

縣府在西湖溪左岸從台1線開闢通往龍壽橋的路堤共構道路「苗33支線」，去年初第3期通車，已完成路段全長3.8公里，總經費達3.26億元，歷經9年完成。

工務處指出，西湖溪河堤共構第4期將延伸苗33支線現有路段，從龍壽橋沿西湖溪經四湖、下埔、高埔村及銅鑼鄉竹森村新闢道路至銅鑼台13線。

西湖鄉現有主要道路119線位於西湖溪右岸，路線彎道多，工務處說，左岸苗33支線如完成4期河堤共構，可望提升西湖地區交通動線，銜接國道1、3號及銅科，完善西湖及銅鑼地區路網。

工務處進一步說明，第4期河堤共構可行性研究包括環評、生態監測、路線等調查，期程約1年半，完成後再提報中央爭取經費辦理，因全長逾6公里且需配合埋設銅科園區排水管線，經與科管局討論希望一次取得用地，未來採分階段或一次施工開闢都可行。