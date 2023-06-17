聽新聞
test
0:00 / 0:00

西湖溪第4期河堤共構 苗33支線延伸銅鑼更便捷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣政府爭取辦理西湖溪第4期河堤共構工程，已獲交通部核定補助近千萬元辦理可行性研究計畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府爭取辦理西湖溪第4期河堤共構工程，已獲交通部核定補助近千萬元辦理可行性研究計畫。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣爭取辦理西湖溪第4期河堤共構工程，已獲交通部核定近千萬元辦理可行性研究。全案計畫將苗33支線延伸，全長約6.3公里，沿西湖溪左岸串聯省道台1線、台13線，取代縣道119線成為便捷道路，未來可望縮短西湖、銅鑼兩地及前往銅鑼科學園區行車時間。

縣府在西湖溪左岸從台1線開闢通往龍壽橋的路堤共構道路「苗33支線」，去年初第3期通車，已完成路段全長3.8公里，總經費達3.26億元，歷經9年完成。

工務處指出，西湖溪河堤共構第4期將延伸苗33支線現有路段，從龍壽橋沿西湖溪經四湖、下埔、高埔村及銅鑼鄉竹森村新闢道路至銅鑼台13線。

西湖鄉現有主要道路119線位於西湖溪右岸，路線彎道多，工務處說，左岸苗33支線如完成4期河堤共構，可望提升西湖地區交通動線，銜接國道1、3號及銅科，完善西湖及銅鑼地區路網。

工務處進一步說明，第4期河堤共構可行性研究包括環評、生態監測、路線等調查，期程約1年半，完成後再提報中央爭取經費辦理，因全長逾6公里且需配合埋設銅科園區排水管線，經與科管局討論希望一次取得用地，未來採分階段或一次施工開闢都可行。

國道 交通部 苗栗縣

延伸閱讀

西湖溪左岸打造快捷道路 苗縣府獲補助辦理可行性研究

尋人任務成功 苗栗銅鑼鄉代協助40多年前軍中同袍連線

高樹河堤飆車競速釀2死3傷 車聚主揪3人5萬到3萬交保

屏東廣福大橋河堤旁疑多輛機車車禍 2人無生命跡象、3人輕重傷

相關新聞

捐消防車缺200萬 善款爆發3天達標

新竹都城隍廟小吃攤攤商陳美枝擔任消防局鳳凰志工20多年，去年發起要以「都城隍爺」之名捐價值600萬元消防車行動，募款過程...

大園中正東路調撥車道 今起取消

桃園市國2甲大園交流道今年1月通車後，市府交通局觀察大園區中正東路原先塞車問題嚴重，但現在尖峰時段車流量少一半，實施多年...

平鎮文化公園停車場啟用 月租挨批貴

桃園市平鎮文化公園地下停車場工程今年被市府公共工程體檢委員會認為結構有安全疑慮，經補強地下3樓共47根柱子後，昨天開放停...

西湖溪第4期河堤共構 苗33支線延伸銅鑼更便捷

苗栗縣爭取辦理西湖溪第4期河堤共構工程，已獲交通部核定近千萬元辦理可行性研究。全案計畫將苗33支線延伸，全長約6.3公里...

巫醫文化搞神秘？ 清泉部落巫醫特展說的是療癒與智慧

新竹縣文化基金會與五峰鄉公所合作邀請在地泰雅族藝術家黃一峯，以部落文化「巫醫phgup阿慕依諾雁」舉行特展，展期到8月1...

四肢癱瘓孕婦因醫生一句話拚了 20年後帶帥兒登門感恩

20年前因脊髓損傷而四肢癱瘓的羅雅萱意外懷孕，四處求診想產子都碰壁，許多婦產科醫師看她全身不遂都勸退「生不得」，羅雅萱原...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦