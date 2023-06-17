平鎮文化公園停車場啟用 月租挨批貴

桃園市平鎮文化公園地下停車場工程今年被市府公共工程體檢委員會認為結構有安全疑慮，經補強地下3樓共47根柱子後，昨天開放停車。但地方認為月租車位2800元費用太貴，交通局長張新福回應，150席月租車位已滿，先試行3個月後再視情況是否調整價格。

平鎮文化公園地下停車場2020年4月因結構計算問題導致坍塌造成傷亡，經台灣大學地震工程研究中心結構外審通過，改為鋼結構設計，同年11月復工重建於去年底完工。

張善政昨訪視停車場表示，上任後推動公共工程總體檢，確認結構沒問題但建議於地下3樓的47根柱頭加裝2層的碳纖維加強耐重及防撞泡棉，花費約103萬元。

平鎮文化公園地下停車場即日起至6月底免費試營運，7月起收費，臨時停車每小時30元，離峰時段晚上10點到早上8點每小時10元，每天收費上限150元。

復旦里長陳振華說，停車場月租原價3600元，雖提供優惠讓復興及復旦里民以2800元月租，但仍高於鄰近停車場價格，也連帶周邊民間業者漲價，希望提供更優惠年繳方案。

市議員舒翠玲也認為，附近如1895乙未保台公園停車場月租僅2400元，「都是公有停車場為何月租價錢不同」，希望交通局檢討。

張新福回應，各停車場周轉率不同，定價也會不同，這是OT廠商出價投標策略；文化公園地下停車場月租車位150席滿租，後續會研議是否檢討。