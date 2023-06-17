大園中正東路調撥車道 今起取消

桃園市國2甲大園交流道今年1月通車後，市府交通局觀察大園區中正東路原先塞車問題嚴重，但現在尖峰時段車流量少一半，實施多年且為全桃園唯一的調撥車道措施今天起走入歷史。但民代也疾呼市府必須盡早完成線纜地下化，並規畫機車專用道、人行道等配套，配合航空城發展更完善。

市府交通、養工處等單位允諾，中正東路取消調撥車道後，將協調台電推動線纜地下化工程，也會評估是否做中央分隔島、並在兩側規畫機車專用道。

大園區中正東路是國道、平面道路東西向來往大園工業區、濱海公路、西濱快速道路、高速公路的要道，尖峰常見塞車窘境，市府長年在下午3點至晚上7點採取調撥車道對策，但紓解程度有限。

市議員徐其萬說，中正東路有時回堵車流超過300公尺甚至500公尺，「短短50公尺距離要開10分鐘」，對上班族、居民都是困擾。國2甲通車後雖然只到台15線，但已明顯減輕中正東路的負荷，交通部還另外規畫國2甲延伸線，未來國道可以再接西濱快速道路，相信有助紓解交通。

市議員游吾和認為，調撥車道雖然功成身退走入歷史，但是民眾認為這一段路還有不少地方要改進，尤其是電線電纜要地下化，不但影響交通順暢，也影響市容景觀。

此外，游吾和也提及市府原本有中正東路兩側各拓寬2.5公尺的計畫，土地也徵收了卻遲遲沒做，如今交通狀況改善，部分地主反映既然不拓寬，應該還地於民，地主也願意退回當年的徵收款。

市府交通、養工處等單位對此回應，是否將單側已徵收的土地還給民眾，仍須透過都市計畫的程序討論，會再和地方協調。