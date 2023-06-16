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巫醫文化搞神秘？ 清泉部落巫醫特展說的是療癒與智慧

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
黃一峯介紹泰雅巫醫文化，以特展方式展現原民祖先文化。圖／竹縣府提供
黃一峯介紹泰雅巫醫文化，以特展方式展現原民祖先文化。圖／竹縣府提供

新竹縣文化基金會與五峰鄉公所合作邀請在地泰雅族藝術家黃一峯，以部落文化「巫醫phgup阿慕依諾雁」舉行特展，展期到8月16日，透過改編古調、藝術裝置、視覺影像、訪談影片來記錄巫醫文化，要讓祖先的文化智慧傳承下去。

黃一峯表示，籌備巫醫phgup阿慕依諾雁特展的過程，拜訪了南澳、苗栗、南投的不同聚落，採訪了白巫醫的後代、人類學教授王梅霞，以及畫家、詩人與作家蔣勳等。黃一峯藉由改編古調、藝術裝置、視覺影像、訪談影片來記錄巫醫文化。

他說，「巫」是一種療癒能力，尋找「巫」的過程，也挖掘了內在，找到自己與文化更深刻的連結，期盼這個展覽能保存部落智慧，讓巫醫文化不會被時代的洪流遺忘。

黃一峯在特展開幕上，以儀式鏟起清泉的土壤，種下流蘇花樹苗，希望藉樹木根莖的伸展，帶著文化延續下去。

五峰鄉長秋維書表示，流蘇花花語為「懷念往事」，種流蘇花象徵對祖先智慧的懷念，隨著樹根向土壤深根，讓祖先的文化智慧傳承下去。

泰雅族 詩人

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