四肢癱瘓孕婦因醫生一句話拚了 20年後帶帥兒登門感恩

20年前因脊髓損傷而四肢癱瘓的羅雅萱意外懷孕，四處求診想產子都碰壁，許多婦產科醫師看她全身不遂都勸退「生不得」，羅雅萱原本已心死準備墮胎，卻因遇到新竹台大分院的醫師鄭進和，從此改變一生。羅雅萱20年後帶著兒子登門感謝醫師救命之恩，還說「我孫子也要讓你接生」。

羅雅萱說，20年前她到新竹醫院已經掛號準備做人工流產手術，在走廊等待看診時，別的孕婦都是臉上掛著笑容做產檢，只有她是孤零零坐著輪椅等墮胎，心裡不斷怨嘆「為什麼是我？為什麼別人都能生，就我不能⋯」。

原來羅雅萱因25歲時出車禍導致脊髓損傷，脊椎第3節以下癱瘓，卻在婚後意外發現懷孕，但四處到新竹的各婦產科求診，都被以身體狀況不適合為由阻止生產，甚至還有婦產科醫師一看到羅雅萱的情況，就立刻在診間脫口而出「現在馬上就能墮」。

但因羅雅萱四肢癱瘓，就怕流產手術過程發生意外，最後決定到大醫院流產，不過羅雅萱在手術前仍要照超音波確認胎兒情況。羅雅萱說，當她一聽到寶寶的心跳聲「砰！砰！」當場淚崩，沒想到鄭醫師一句話「不然我們一起拚拚看」，讓她決定留住寶寶。

鄭進和回憶，當年他看羅小姐真的很想留住孩子，決定幫她一把，叮嚀「妳一定要聽我的做」，便決定安排羅雅萱安胎待產，還要求懷孕期間必須臥床，連坐著上廁所都不可以，就怕羅是四肢癱瘓患者，會因上廁所施力不當而滑胎。

2003年6月16日，羅雅萱經剖腹產順利產子，雖然過程驚險，因她脊髓重度損傷、彎曲，一度連脊椎麻醉都打不進去，但鄭醫師一出手便搞定一切。她說寶貝兒子就是鄭醫師送給她的天使，若不是鄭醫師當年的救命之恩，她的人生恐怕完全會不一樣。

20年後，羅雅萱帶著兒子羅世恩特地選在20歲生日這天，走進台大新竹分院婦產科診間給鄭醫師驚喜。鄭醫師一眼就認出羅雅萱，還驚訝當年的寶寶都已經長得比他高了，羅世恩更感動地抱著鄭醫師說「我愛你」，感謝鄭醫師當年真的「救」了他一命，而不是選擇把他拿掉。

鄭進和說，他從醫30多年，接生過上萬名孩子，但羅雅萱的案例最特殊，當年產台上的畫面都還歷歷在目，沒有遇過比她癱瘓嚴重的孕婦，卻都在母愛的堅強下撐過來了。他也很感動20年前的男寶寶如今長大成人，正在攻讀大學心理系學位，鼓勵要好好讀書、回饋社會，也祝「生日快樂」。