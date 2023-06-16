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平鎮文化公園停車場月租車位挨批太貴 地方盼再降價

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園平鎮文化公園地下停車場提供232席車位，供民眾使用。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮文化公園地下停車場提供232席車位，供民眾使用。記者翁唯真／攝影

桃園平鎮文化公園地下停車場原訂今年農曆年前開放，但市府公共工程體檢委員會認為結構有安全疑慮，建議將地下3樓共47根柱子補強，今下午開放民眾停車，不過地方認為月租車位2800元費用太貴，交通局長張新福回應，目前150席月租車位已滿，先試行3個月後續會再視情況是否調整價格。

平鎮文化公園地下停車場2020年4月因結構計算問題導致坍塌，經台灣大學地震工程研究中心結構外審通過，改為鋼結構設計，同年11月復工重建於去年底完工。

張善政表示，上任後推動公共工程總體檢，結構沒問題但建議於地下3樓的47根柱頭加裝2層的碳纖維加強耐重及防撞泡棉，花費約103萬元，原定6月底完工，不過為了端午返鄉及出遊民眾，今下午開始免費試營運，7月1日起開始收費。

復旦里長陳振華表示，停車場原價3600元，雖提供優惠讓復興及復旦里民以2800元月租，但仍高於鄰近停車場價格，也連帶周邊民間業者漲價，希望能以年繳方式再降低價格，避免價錢持續被哄抬。

市議員舒翠玲說，周邊像1895乙未保台公園停車場月租費僅2400元，都是公有停車場為何月租價錢不同，希望交通局能重新討論。

張新福回應，因各停車場停車率不同，定價才會有所不同，這是OT廠商出價投標策略，目前文化公園地下停車場月租車位150席皆已租滿且達上限，將試行3個月再看後續是否要檢討。

桃園平鎮文化公園地下停車場地下3樓共47根柱子，加裝2層的碳纖維加強耐重及防撞泡棉補強。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮文化公園地下停車場地下3樓共47根柱子，加裝2層的碳纖維加強耐重及防撞泡棉補強。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮文化公園地下停車場，今下午開始免費試營運，7月1日起開始收費。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮文化公園地下停車場，今下午開始免費試營運，7月1日起開始收費。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（前右5）今至平鎮文化公園地下停車場視察，今下午開始免費試營運，7月1日起開始收費。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（前右5）今至平鎮文化公園地下停車場視察，今下午開始免費試營運，7月1日起開始收費。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮文化公園地下停車場月租車位要2800元，地方盼再降價。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮文化公園地下停車場月租車位要2800元，地方盼再降價。記者翁唯真／攝影

停車場 價錢 舒翠玲

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