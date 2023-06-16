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募捐600萬消防車達標 新竹小吃攤感動捐款逾千筆

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹都城隍廟小吃攤攤商陳美枝近日募捐消防車，收到不少人主動捐款，讓她很感動。記者張裕珍／攝影
新竹都城隍廟小吃攤攤商陳美枝近日募捐消防車，收到不少人主動捐款，讓她很感動。記者張裕珍／攝影

新竹都城隍廟小吃攤攤商陳美枝擔任消防局鳳凰志工多年，她去年曾協助逝世街友捐贈水箱車，為延續善意再發起募款，要以「都城隍爺」之名捐價值600萬元消防車，募款過程幾度停滯。近月經社群大力分享，3天募到200萬元於昨天達標，她分享許多不認識的人主動帶著現金來城隍廟捐款，還有人一捐再捐，「過程中一直被感動。」

陳美枝是「雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹」的第二代負責人，她20多年前因母親的緣故加入消防局鳳凰志工的行列，時常趁著開店前的空檔到消防局當志工、跑救護，去年更促成一樁美事，替癌症病逝的街友許慶順完成遺願，捐贈「慶順號」小型水箱車給消防局。

陳美枝為了延續這份捐獻善念，去年發願要在今年國曆9月30日也就是農曆8月16日都城隍爺生日時，以都城隍爺名義捐贈1輛600萬元的消防車。孰料，車子下訂後原定的主要金流中斷，但她沒有放棄，「相信城隍爺會幫助我」，經與廟方接洽後已指名捐贈的形式專款專用，號召更多人響應義舉。

「從零開始的過程，自己一直不斷被感動。」陳美枝說，發起募款後一開始獲得不少認識的親友與消防人員響應，第1個月就募到100萬元，但中間卡關停滯過，自己不時會向城隍爺稟報募款進度，同時祈求捐款人健康平安，並向祂祈禱「這是你的生日禮物要幫我」，後續募款順利許多。

陳美枝分享，經社群的大力分享後，很多不認識的人看到訊息，都主動到都城隍廟來捐錢，有的人捐完款之後來吃羹湯，熱情地說「錢不夠再跟我們說」；還有父母帶著3個孩子來捐款，媽媽跟才就讀國小的孩子說「錢捐出去就沒有囉」，孩子聽了直接回說「只要認真讀書就會有錢了」，讓她相當感動。

「一個人的力量很小，但集結大家的力量很大很大。」陳美枝說，自己在募捐消防車的過程不斷被感動，前幾天還有外縣市的警消特地帶著裝著現金的捐款支持，讓她又驚又喜不禁紅了眼眶，「很開心大家一起完成這台車」，深感做善事真的不孤獨。

「都城隍爺號」消防車募捐行動也在近日捐款大爆發，6月12日原只募到409萬元，到了昨天15日衝到600萬元，陳美枝開心地說「看到達標，感動到不行」，也發現幾乎都是小額捐款，幾百幾千元的捐款點滴累積逾上千筆，讓她感動身在台灣備感溫暖。

新竹都城隍廟小吃攤攤商陳美枝近日募捐消防車，收到不少人主動捐款，讓她很感動。記者張裕珍／攝影
新竹都城隍廟小吃攤攤商陳美枝近日募捐消防車，收到不少人主動捐款，讓她很感動。記者張裕珍／攝影

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