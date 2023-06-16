快訊

陸籍女子護照遺失報案「不講日文」 日本女警官怒嗆：滾回中國

希臘船難還有上百名兒童生死未卜，恐涉及難民和人口販運？

西湖溪左岸打造快捷道路 苗縣府獲補助辦理可行性研究

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
西湖溪左岸的河堤共構工程第4期，計畫將已完成的苗33支線路段延伸，起自西湖鄉龍壽橋，通往銅鑼鄉台13線公路。記者胡蓬生／攝影
西湖溪左岸的河堤共構工程第4期，計畫將已完成的苗33支線路段延伸，起自西湖鄉龍壽橋，通往銅鑼鄉台13線公路。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府爭取辦理西湖溪第4期河堤共構工程，已獲交通部核定補助近千萬元辦理可行性研究計畫案，全案計畫將苗33支線道路延伸，起自西湖鄉龍壽橋，終點為銅鑼鄉台13線路口，路線長約6.3公里，貫穿西湖鄉左岸串聯台1線與台13線兩條省道，成為一條快捷的道路，縮短西湖、銅鑼兩地及通往銅鑼科學園區的行車時間，對地方產業發展將有重大助益。

縣府在西湖鄉西湖溪左岸從台1線公路開闢通往龍壽橋的路堤共構道路「苗33支線」，去年初第3期工程完工通車，前三期的道路工程全長3.8公里，分3段施設，總經費達3.26億元，歷經9年完成，縣府目前爭取辦理第4期工程，希望未來可取代西湖溪右岸的119縣道，成為地方另一條寬敞 、快速的要道。

工務處指出，西湖溪河堤共構第4期計畫，將已完成的苗33支線路段延伸，起自西湖鄉龍壽橋，沿西湖溪經四湖、下埔、高埔村及銅鑼鄉竹森村新闢道路，終點為銅鑼鄉台13線路口，全長約6.3公里；西湖鄉現有主要道路119縣道位於西湖溪右岸，彎道較多，位於左岸的苗33支線完成第4期河堤共構，可成為119線替代道路，提升西湖地區交通動線及銜接國道1號、3號及銅鑼科學園區，完善西湖、銅鑼地區路網。

工務處表示，可行性研究計畫包括環評、生態監測、路線等調查，期程約一年半，預定在明年底完成後再向中央提報爭取經費辦理河堤共構工程，由於工程全長達6.3公里，且需配合科管局埋設銅科園區排水管線，經縣府與科管局討論，希望能一次取得用地，至於未來河堤共構工程採分階段爭取補助施設，或一次施工開闢都可行。

西湖溪河堤共構工程開闢苗33支線，前三期3.8公里長路段已在去年初全部完成。圖／苗栗縣政府提供
西湖溪河堤共構工程開闢苗33支線，前三期3.8公里長路段已在去年初全部完成。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府爭取辦理西湖溪第4期河堤共構工程，已獲交通部核定補助近千萬元辦理可行性研究計畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府爭取辦理西湖溪第4期河堤共構工程，已獲交通部核定補助近千萬元辦理可行性研究計畫。圖／苗栗縣政府提供

國道 替代道路 交通部

延伸閱讀

屏東廣福大橋河堤旁疑多輛機車車禍 2人無生命跡象、3人輕重傷

離譜！「水鴨子」掃雷車大鋼牙被拔光 苗縣府急報警

高三男生驚傳墜樓 苗縣府強調：專案列管、要校方追蹤輔導

國1頭份交流道改善 苗縣府推高架匝道直通科東二路

相關新聞

西湖溪左岸打造快捷道路 苗縣府獲補助辦理可行性研究

苗栗縣政府爭取辦理西湖溪第4期河堤共構工程，已獲交通部核定補助近千萬元辦理可行性研究計畫案，全案計畫將苗33支線道路延伸...

苗栗縣蜂蜜評鑑最終結果出爐 5位蜂農榮獲特等獎

苗栗縣政府推廣養蜂產業，每年在產蜜季節開辦蜂蜜評鑑比賽，以提昇苗栗縣蜂蜜的知名度。今年蜂蜜評鑑由苑裡鎮農會主辦，共有來自...

感化少年2年等不到家人懇親 矯正署、民間企業出資助圓夢

矯正署桃園敦品中學和彰化勵志中學收容全台各地感化少年，有的少年因為學校離家太遠和家境貧寒，感化期間不曾有家人訪視。矯正署...

苗栗苑裡賞花秘境「紫薇花園」開園迎賓 賞花打卡要快

苗栗縣苑裡鎮舊社里的賞花秘境「紫薇花園」，目前正值紫薇花期，是網美美拍的夏季造訪之地，在網路傳播下，近年已成熱門賞花打卡...

竹市端午龍舟賽將在南寮登場 交管時段出爐

新竹市政府睽違3年，今年宣布端午節龍舟競賽強勢回歸，後天（18日）將先在南寮舊港辦龍舟預賽，將有63支隊伍角逐競速，並於...

大學生最常被這2類手法詐騙 竹市警挺進清大商圈宣導

國立清華大學、陽明交通大學學生人數眾多，2校都位於新竹市警察局第二分局轄內，警方組成的「識詐宣導團」分析發現年輕、學生族...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦