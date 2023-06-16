西湖溪左岸打造快捷道路 苗縣府獲補助辦理可行性研究

苗栗縣政府爭取辦理西湖溪第4期河堤共構工程，已獲交通部核定補助近千萬元辦理可行性研究計畫案，全案計畫將苗33支線道路延伸，起自西湖鄉龍壽橋，終點為銅鑼鄉台13線路口，路線長約6.3公里，貫穿西湖鄉左岸串聯台1線與台13線兩條省道，成為一條快捷的道路，縮短西湖、銅鑼兩地及通往銅鑼科學園區的行車時間，對地方產業發展將有重大助益。

縣府在西湖鄉西湖溪左岸從台1線公路開闢通往龍壽橋的路堤共構道路「苗33支線」，去年初第3期工程完工通車，前三期的道路工程全長3.8公里，分3段施設，總經費達3.26億元，歷經9年完成，縣府目前爭取辦理第4期工程，希望未來可取代西湖溪右岸的119縣道，成為地方另一條寬敞 、快速的要道。

工務處指出，西湖溪河堤共構第4期計畫，將已完成的苗33支線路段延伸，起自西湖鄉龍壽橋，沿西湖溪經四湖、下埔、高埔村及銅鑼鄉竹森村新闢道路，終點為銅鑼鄉台13線路口，全長約6.3公里；西湖鄉現有主要道路119縣道位於西湖溪右岸，彎道較多，位於左岸的苗33支線完成第4期河堤共構，可成為119線替代道路，提升西湖地區交通動線及銜接國道1號、3號及銅鑼科學園區，完善西湖、銅鑼地區路網。