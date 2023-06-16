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監管鳳山溪工廠 竹縣府：立即裝監視器

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹縣關西鎮爆發近年最嚴重水汙染事件，地方民怨沸騰，環團更發起連署提出3大訴求，要求新竹縣府全面調查及監管關西鎮鳳山溪流域沿岸工廠。縣長楊文科昨強調，未來將嚴格審核設廠申請案，環保局則宣布立即加裝監視器，並設水質監測設備。

自來水公司宣布，因此汙染事件停水24小時以上的關西、新埔鎮用戶，將依營業章程規定減免部分水費，同時也將向造成汙染的業者求償相關損失。

環保局指出，鳳山溪沿岸目前有36家工廠，其中11家列管，有4家為高風險，將立即加裝監視設備，並在牛欄河及鳳山溪交會的下游處設置監測設備，24小時監控水質。楊文科表示，對業者偷倒汙染廢水一事決不寬貸，就算找不到行為人，也會找地主究責求償。

環保局已將16桶事業廢液封存，並鎖定艾斯巴達公司涉案，命業者立即將桶槽移到室內倉庫暫存，同時將以違反水汙染防治法重罰並撤銷工廠登記，不過由於殘留廢液地點人員機具不易到達，廢液附著在土壤，環保局仍在研擬清除方案。

關西鎮環境守護協會發起「反汙染、要真相」萬人連署，提出3大訴求，第一是要求縣府針對關西鎮鳳山溪沿岸及支流的工廠進行全面調查，並安裝監視器，若查出違規依法嚴辦；第二要求縣府嚴格審查，禁止帶有汙染及廢棄物處理的行業及工廠在關西鎮新設工廠；第三不容許因個人利益，損害關西鄉親的生命健康及財產安全，影響關西的農業、觀光發展。

協會質疑，縣府規範關西淨水場取水口上游1000公尺至下游400公尺不得開發工業區及設汙染性工廠，為何仍有工廠設立？關西鎮長陳光彩指出，原因已不可考，將藉由關西鎮都市計畫第4次通盤檢討，把問題納入檢討重點，今年底前送都委會審議。

新竹 監視器 楊文科

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