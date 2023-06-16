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高鐵桃園站接送區 科技執法開罰

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
高鐵桃園站臨時接送區科技執法啟用，臨停超過3分鐘，AI攝影機自動告發違規停車，昨首日開出57張罰單。圖／桃園市交通警察大隊提供
高鐵桃園站臨時接送區科技執法啟用，臨停超過3分鐘，AI攝影機自動告發違規停車，昨首日開出57張罰單。圖／桃園市交通警察大隊提供

高鐵桃園站屢見違規停車，桃園市政府警察局今年在高鐵桃園站1號門、8號門臨時接送區，建置「違規停車偵測科技執法設備」，利用AI攝影機自動偵測違規行為，只要臨停逾3分鐘就會自動拍照開罰。警方統計，昨天執法首日截至下午5點開出57張罰單，呼籲用路人當心。

為了維護高鐵桃園站周邊行車順暢，警方建置的2處科技執法設備於6月起展開宣導。警方統計，6月1日至14日宣導期間，高鐵桃園站1號門與8號門的臨停接送區，各偵測違停863件、1270件，平均每天偵測違停152件，宣導期不會製單舉發。

桃園交通警察大隊指出，昨天正式展開執法，凌晨0至7點深夜時段以勸導為主，早上7點起偵測違規停車，經統計，早上7點以後至下午5點共偵測57件違規，全屬違規停車。

警方說明，高鐵站接送區設有告示牌及電子看版，會即時顯示違規或臨時停車秒數，逾3分鐘就屬違規停車，違規臨停可處300元至600元不等，違規停車則開罰600元至1200元不等罰鍰。

警方呼籲，民眾載客勿久停，建議多利用高鐵周邊停車30分鐘內免費臨停優待，並強調推出科技執法的目標是「歸零」，請民眾共同維護高鐵桃園站接送區順暢。

桃園 高鐵

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