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高齡身障租屋 專家：面對房東化解疑慮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

身障者租屋大不易，長期關注弱勢租屋市場的崔媽媽基金會建議，身障朋友與高齡長輩要租屋，建議關懷的社工、親友陪同看房，讓房東親眼了解租屋者的現況，也可跟房東商談入住後的狀況，較能降低疑慮，放心將房子租給弱勢族群。

近年政府推動「包租代管」政策，協助弱勢租屋欲落實居住正義。但身障者「紫英」坦言，她與包租代管業者聯繫，幾乎沒有下文，打給縣市政府詢問，也稱沒提供租屋的資源服務，令人喪氣。

崔媽媽基金會認為，六都以外的租屋市場數量有限，更不要說包租代管。即便是一樓的透天厝，也會受限於樓梯施作在裡面，若二、三樓為房東自住，得每天要從身障者住處進出，比較不方便。

崔媽媽基金會的社工服務不少身障者與高齡長輩，基金會直言，房東的確很怕長輩在屋內過世，社工會陪伴長輩租房，讓房東了解長輩的身體狀況，並向房東說明可聯繫協助查看長輩狀況和就醫。

崔媽媽基金會建議身障朋友要租屋，可請社工、親友陪同租屋，至少讓房東同理，進而增加租屋的機會。也曾有白髮蒼蒼的長輩，行動力不錯，但房東一見到「白髮」就拒租，長輩後來染髮後，看起精神多了，如願租到房子。

身障者 房東 長輩

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