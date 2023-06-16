身障者桃竹租屋 比找工作還難

新竹1名身障婦女「紫英」（化名）因意外癱瘓，近年努力復健後，萌生重返職場念頭。孰料第一步就因租屋卡關，今年3月起在新竹縣市、桃園市找了近百間房，屢屢碰壁，還被房東嗆「如果妳死在裡面，誰知道」，連洽詢政府的包租代管也無下文，感嘆飽受「租屋歧視」成了社會邊緣人。

「紫英」擁碩士高學歷，曾是公司高階幹部，好幾年前因意外癱瘓，住進了護理之家。年約50歲的她成天看著機構內的臥床病人，總想著自己還年輕，越感人生沒有價值，深怕「如果沒能從護理之家出去，未來年紀增長，恐怕連找工作都難」，但租屋屢被婉拒，連第1步都踏不出去。

紫英平常靠輪椅代步，近年經復健，已可用助行器簡單走幾步路。她說，但重度身障身分仍阻礙重重，有的房東回應透天老房沒有無障礙設施，即便提出可自費花錢做斜坡，房東以「怕地板被破壞」回絕，有的電梯大樓也因設有數階台階「上不去」，租屋市場符合身障者需求有限。

「原本是社會菁英，如今卻成了房東都厭煩的邊緣人。」紫英嘆，3個月下來遭遇硬體難題、房東婉拒等，連政府包租代管也問了，被回覆「有案件會推薦」迄今無回音，體會到租屋歧視的悲哀。

為了協助弱勢族群租屋，地方政府配合中央祭出「包租代管」政策，桃園市3期媒合率約8成，新竹縣市的第2期媒合率都偏低，3縣市政府都強調會加強宣導、增加服務廠商，增加媒合率。

竹市府都市發展處觀察，弱勢民眾需求的物件租金不能太高，也要具備無障礙環境，目前租屋物件較難符合，會請業者持續開發多元物件。

新竹縣產業發展處也認為，部分房東對弱勢易有負面印象，擔心房客欠租，縣府已經加強宣導，包租代管廠商聘有社工，可協助身障者租屋、尋求社福資源。