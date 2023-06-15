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新竹鳳山溪遭毒化物汙染 楊文科震怒：絕不寬貸

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
關西鎮長陳光彩（左）今拜會新竹縣長楊文科（右），就鳳山溪汙染事件達成共識，將攜手嚴懲不肖業者。圖／竹縣府提供
關西鎮長陳光彩（左）今拜會新竹縣長楊文科（右），就鳳山溪汙染事件達成共識，將攜手嚴懲不肖業者。圖／竹縣府提供

新竹縣鳳山溪發生嚴重汙染，關西鎮長陳光彩今拜會新竹縣長楊文科，共同商討汙染事件後續處理。楊文科強調決不寬貸業者偷倒汙染廢水，就算找不到行為人，也會找地主究責求償。環保局也展開措施，避免再有汙染發生。

楊文科表示，對於不肖業者偷倒汙染廢水一事，縣府絕不寬貸，就算找不到行為人，也會找地主究責求償，未來縣府會更嚴格審核設廠申請案，絕不容許因私益而損害關西鄉親生命健康財產安全。

環保局鎖定艾斯巴達公司涉案，將以違反水汙染防治法重罰，並撤銷該公司工廠登記，同時擴大在鳳山溪沿岸加裝監視設備，包含先前已在牛欄河上游安裝監視設備，將針對鳳山溪沿岸列管11家工廠的其中4家高風險工廠，立即加裝監視設備，並在牛欄河及鳳山溪交會的下游處設置監測設備，24小時監控水質

環保局表示，已將廠內16桶事業廢液桶貼上封條，並命業者立即將桶槽移到室內倉庫暫存，同時會同鎮公所到場勘查涉案廠區周邊殘留廢液的狀況，由於殘留廢液地區人員機具不易到達，需研擬清除方式。

楊文科 新竹 水質 重汙染

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