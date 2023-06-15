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奔波外地訓練狗兒會暈車 竹市砸千萬打造搜救犬訓練場

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市消防局今天舉辦搜救犬專用訓練場開工典禮，市長高虹安也親自為2隻考取國際搜救犬組織IRO高級認證的搜救犬Ica及Henin授予1線2星階級章，記者張裕珍／攝影
新竹市消防局今天舉辦搜救犬專用訓練場開工典禮，市長高虹安也親自為2隻考取國際搜救犬組織IRO高級認證的搜救犬Ica及Henin授予1線2星階級章，記者張裕珍／攝影

台灣僅消防署位於南投的訓練中心及高雄市政府設有搜救犬專用訓練場地，新竹市消防局飼養4隻搜救犬，不僅往返外地訓練舟車勞頓，狗兒也會出現暈車狀況。為了提升訓練環境，經科管局無償提供土地，竹市消防局投入1950萬元打造搜救犬訓練場今天動工，將是桃竹竹苗首座，預計年底完工。

新竹市消防局搜救犬專用訓練場基地位於金山消防分隊後方空地，為新竹科學園區管理局所有，科管局得知消防局訓練搜救犬需求，同意無償撥用金山分隊後方1050方公尺用地給市府。竹市搜救犬訓練基地也獲中央部會提供經費，共投入1950萬元打造。

竹市消防局長李世恭說，新竹市現有4隻搜救犬，有3隻考取國際搜救犬組織IRO高級認證，1隻也通過初級認證，但目前犬舍場地範圍有限，且無專業訓練場地，訓犬員得帶著搜救犬往返外縣市訓練相當不便，因此消防局多次積極與科管局協調撥用土地。

消防局今天舉辦搜救犬專用訓練場開工典禮，市長高虹安也親自為2隻考取國際搜救犬組織IRO高級認證的搜救犬Ica及Henin授予1線2星階級章。消防局今天也安排3名領犬員温智欽、黃國峰及周彥豪領帶領搜救犬Ica、Henin演示地震倒塌建築物搜救、腳側伴行及服從等能力，搜救犬精準到位的表現獲得滿堂采。

建築師黃俊憲說，竹市搜救犬專用訓練場地打造「房屋未倒塌區」模擬未受災毀損樓房空間，還有「房屋全倒塌區」營造大樓建物倒塌情境，建構迷宮通道，並參考IRO國際搜救犬組織認證考試瓦礫堆條件，以大型瓦礫、石塊填滿區域，模仿災難場景。

高虹安說，鑑於今年2月土耳其發生大地震傷亡慘重，防災準備尤為重要，搜救犬作為前線不可或缺的夥伴，新竹市搜救犬專用訓練場預計年底完工，將成為桃竹竹苗地區首座，同時為全國縣市第2座建置搜救犬專用訓練場的縣市，培育「毛英雄」。

李世恭說，竹市搜救犬專用訓練場完工後，除了在地搜救犬訓練受惠之外，更可吸引全國馴養搜救犬單位訓練交流，有效提升國內搜救犬訓練及救災效能。新竹市消防局也目標參與消防署特種搜救隊國家認證計畫（NAP），希望明年通過中型隊伍認證。

新竹市消防局今天舉辦搜救犬專用訓練場開工典禮，並安排搜救犬演練。記者張裕珍／攝影
新竹市消防局今天舉辦搜救犬專用訓練場開工典禮，並安排搜救犬演練。記者張裕珍／攝影
新竹市消防局投入1950萬元打造搜救犬訓練場，將是桃竹竹苗首座，預計年底完工。記者張裕珍／攝影
新竹市消防局投入1950萬元打造搜救犬訓練場，將是桃竹竹苗首座，預計年底完工。記者張裕珍／攝影
竹市消防局投入1950萬元打造搜救犬訓練場，將是桃竹竹苗首座，預計年底完工，圖為模擬圖。圖／竹市府提供
竹市消防局投入1950萬元打造搜救犬訓練場，將是桃竹竹苗首座，預計年底完工，圖為模擬圖。圖／竹市府提供
新竹市消防局投入1950萬元打造搜救犬訓練場，將是桃竹竹苗首座，預計年底完工。記者張裕珍／攝影
新竹市消防局投入1950萬元打造搜救犬訓練場，將是桃竹竹苗首座，預計年底完工。記者張裕珍／攝影

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