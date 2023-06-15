竹縣鍾慧婷補當選峨眉石井村長 戴貴香遞補湖口鄉代

新竹縣選舉委員會表示，原峨眉鄉石井村第22屆村長徐福華因病逝世，缺額已完成補選由鍾慧婷當選。另外，湖口鄉民代表羅瑞珠因故解職，今天審定公告由戴貴香遞補。

兼任新竹縣選舉委員會主任委員的新竹縣長楊文科，今天在新竹縣選舉委員會頒發當選證書給鍾慧婷，以及遞補當選的湖口鄉民代表戴貴香，並表達恭賀之意。

新竹縣選舉委員會今天透過新聞資料表示，原峨眉鄉石井村第22屆村長徐福華因病逝世，依地方制度法第82條第4項規定，村長缺額應從事實發生日起3個月內完成補選，今天審定並公告由鍾慧婷當選村長，任期到115年12月25日止。

另外，有關湖口鄉民代表會第22屆代表選舉第2選舉區當選人羅瑞珠，因故解職部分，新竹縣選舉委員會表示，依公職人員選舉罷免法規定，以得票數高低之順序，審定並公告由戴貴香遞補代表，任期到115年12月25日止。