竹縣鍾慧婷補當選峨眉石井村長 戴貴香遞補湖口鄉代
新竹縣選舉委員會表示，原峨眉鄉石井村第22屆村長徐福華因病逝世，缺額已完成補選由鍾慧婷當選。另外，湖口鄉民代表羅瑞珠因故解職，今天審定公告由戴貴香遞補。
兼任新竹縣選舉委員會主任委員的新竹縣長楊文科，今天在新竹縣選舉委員會頒發當選證書給鍾慧婷，以及遞補當選的湖口鄉民代表戴貴香，並表達恭賀之意。
新竹縣選舉委員會今天透過新聞資料表示，原峨眉鄉石井村第22屆村長徐福華因病逝世，依地方制度法第82條第4項規定，村長缺額應從事實發生日起3個月內完成補選，今天審定並公告由鍾慧婷當選村長，任期到115年12月25日止。
另外，有關湖口鄉民代表會第22屆代表選舉第2選舉區當選人羅瑞珠，因故解職部分，新竹縣選舉委員會表示，依公職人員選舉罷免法規定，以得票數高低之順序，審定並公告由戴貴香遞補代表，任期到115年12月25日止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言