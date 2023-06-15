台中生育津貼剩3339萬 議員：中市獎勵第3胎六都最低

台中市111年度編列的生育津貼補助，還剩3339萬，補助款用不完。市議員何文海表示，生育人數未達預期，近3年少約1000人，凸顯生育獎勵力道不足。台中第三胎補助僅2萬元，六都最少！台北、桃園祭出5萬元獎勵，要求趕快提高補助。

市長盧秀燕表示，台中市生育津貼一胎1萬元十年未調整，她上任後注意到此問題，努力籌措經費，自去年元旦起，每胎從發放1萬元提高到2萬元，將來會視財政狀況評估再調整。

社會局說明，市府除發放生育津貼、育兒津貼與托育補助，公托收費更是全國最低且第三胎免費，

何文海指出，111年度所編列的生育津貼補助尚剩餘3339萬，補助費用仍有賸餘，一方面表示生育人數未達預期，另是生育獎勵的力道不夠，民眾生育意願還是不足。建議提高獎勵第三胎家庭。

何文海表示，根據國家發展委員會，2035年台灣的生育率預計會少於韓國的生育率，情況堪憂。各縣市政府無不提高生育獎勵，台北市今年大幅提升補助，第三胎津貼和桃園市一樣獎勵5萬元。台中市僅補助兩萬元，為六都中補助最少的直轄市。

何文海議員說，明年就是龍年，一般來說龍年生育率都會提高，近期通膨嚴重，建議趁機加碼補助生育。

市長盧秀燕表示，台中市結婚率蟬連六都第一，111年全市粗出生率6.35‰也位居六都第二，市府除補貼生育，盼減輕家長養育負擔。

社會局說明，市府除發放生育津貼、育兒津貼與托育補助，公托收費更是全國最低且第三胎免費，還有平價優質的「到宅坐月子服務」和6次免費到宅育兒指導，減輕家長負擔，衛生局也提供婚後孕前健康檢查、低收與中低收孕婦唐氏症篩檢補助、智慧育兒小幫手LINE、健康小衛星-好孕包等，打造友善育兒城市。