啟動科學技術交流合作 高虹安今與韓國大田市長簽MOU

韓國大田廣域市市長李莊雨今天率領訪團拜會新竹市政府，新竹市長高虹安代表新竹市歡迎大田市貴賓來訪。由於新竹市與大田市都是科學重鎮，雙方今天簽署「科學技術交流合作協議」MOU，未來將展開科學技術領域交流合作，攜手提升國際競爭力。

高虹安說，台韓兩國不管是觀光旅遊、產業投資、教育文化等方面交流都很密切，尤其韓國影視藝文化深入台灣民心；根據台灣觀光局今年1月到3月統計，韓國是外國人來台旅遊人數第一名，韓國也是台灣人僅次日本最喜愛的旅遊國家，台韓互動熱絡。

高虹安指出，新竹市有「台灣矽谷」之稱，擁有竹科園區及香山工業區，是半導體產業重鎮，韓國大田市也坐擁國家級「大德科學園區」及市府營運「大田科技園區」，開發許多國家重大科研成果，期望未來兩市交流合作，分享智慧科技推動市政經驗。

韓國大田廣域市長李莊雨也表示，大田市與新竹市在產業背景上具高度相似，誠摯地邀請高市長有機會能帶領團隊造訪大田市，針對科技發展持續合作交流，結合各自優點，成果必定能超越國家範疇，更能為全世界科技發展貢獻心力。

針對雙方簽訂科學技術交流合作協議，高虹安說，大田市李莊雨市長也表達在秋天之際，也許新竹市在地的5所大學可以到大田市來跟KAIST大學，著手半導體領域學術研究，她認為今天簽訂MOU簽署也代表韓國大田市與台灣新竹市，展現台韓友好關係。