日本富士山下養鱒場交流 苗縣府團隊獲益良多

苗栗縣南庄鄉鱒魚養殖享有盛名，縣長鍾東錦率團昨天參觀日本富士山下養鱒場，養鱒場交流經驗，並已著手研究如何減少魚粉及養殖用電，提升產業競爭力，考察團隊獲益良多。

富士山下自然條件優渥，水質豐沛水質佳，鍾東錦率團到日本考察昨天第3天，安排至富土養鱒場交流，場長阿久津哲帶領參觀，逐一說明養如何以水源控管方式阻絕病菌，人工日照方式調整產卵時間，並透過養分補充，及提收取卵技術，提升鱒魚孵育數量及品質。

考察團隊印象深刻是富士養殖場面臨成本不斷增加，已著手研究如何減少魚粉及養殖用電，以提升產業競爭力，團隊認為經驗及技術值得借鏡，將帶回台灣，輔導協助南庄鰌魚養殖。

另，鍾東錦率團至橫濱市政府交流如何「智慧利用再生資源」在市民生活，就節能、再生能源、引入高效能熱源設備、廢棄物資源回收，及鼓勵個人和企業參與等五大面向進行經驗分享。

縣府工商發展處長詹彩蘋特別針對屋頂型太陽能設置推動方式，儲能設施設置地點法令規範，及近期國人關心太陽能板是否影響微氣候等問題請益橫濱市政府執行經驗，詹彩蘋說，綠色能源的應用是趨勢，透過不斷的與先進城市交流請益，將可以促使未來苗栗縣推動綠能，以達2050淨零碳排的政策目標。

昨天參訪適逢橫濱市政府辦理韓國周活動，橫濱市政府邀請鍾縣長參與開幕活動，並由駐日代表處橫濱辦事處長張淑玲建議，並邀約苗栗三義舊山線鐵道自行車特色與橫濱市鐵道簽署「台日友好交流合作」，推動地方特色交流及發展。