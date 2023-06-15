快訊

性騷風波全台燒 當心一句「在嗎？」恐是性騷序曲

性騷案連環爆！BBC也關注：Netflix影集掀「台灣#MeToo浪潮」

蔡政府奇異外交：北美事務官管歐洲事 3愛將輪來輪去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中彰投苗通勤月票上路在即 苗栗7月1日起陸續開賣

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
中彰投苗生活圈通勤月票999元方案7月1日上路，今天在台中開賣，苗栗縣台灣鐵路局車站7月1日，及鄉鎮市公所等20個據點7月3日才買得到。記者范榮達／攝影
中彰投苗生活圈通勤月票999元方案7月1日上路，今天在台中開賣，苗栗縣台灣鐵路局車站7月1日，及鄉鎮市公所等20個據點7月3日才買得到。記者范榮達／攝影

中彰投苗生活圈通勤月票999元方案，今天在台中開賣，苗栗縣台灣鐵路局車站7月1日，及鄉鎮市公所等20個據點7月3日才買得到，台中市就學學生有台中市民版699元方案，縣府提醒通勤族多多利用。

「TPASS行政院通勤月票」三大生活圈7月1日上路，苗栗縣加入的中彰投苗生活圈通勤月票999元方案，可搭乘市區客運、台中捷運、公共自行車、公路客運、台灣鐵路局，至於桃竹竹苗、竹竹苗加值方案，由新竹市政府6月19日公布內容。

縣府工務處長古明弘表示，中彰投苗生活圈通勤月票999元即日起在台中捷運站、台中市區公所開賣，苗栗縣內台鐵車站7月1日買得到，縣府並規畫18鄉鎮市公所、苗栗客運頭份總站，及設在縣府第二辦公樓1樓的YouBike微笑單車苗栗服務中心購買，如果是苗栗縣到台中市就學學生，還可以綁定台中市民699元。

古明弘指出，方案綁定悠遊卡、一卡通、icash（愛金卡），及TPASS票證卡，一卡適用一個方案，民眾可以跨生活圈購買，但三大生活圈公共運輸通勤月票路線起迄點，都必須在生活圈範圍。

他舉例搭乘台鐵從台北至苗栗，北北桃基通勤月票僅能台北至桃園使用，桃園至苗栗必須換卡使用桃竹竹苗通勤月票，也就是跨生活圈不能一卡到底，必須在桃園站刷卡進出，民眾要特別注意。

副縣長鄧桂菊表示，中彰投苗生活通勤月票，對苗栗縣通勤族上下班、上下課或觀光旅遊的人都是一大福音，例如搭乘台鐵從台中到苗栗來回一個月要2、3000元，但中彰投苗生活圈通勤月票方案999元或699元，都能節省不少交通費用。

延伸閱讀

悠遊卡通勤月票今開賣 這2件事先做最高享回饋220元

TPASS都會通1200月票今預售 北市500份紀念卡只送不賣

TPASS行政院通勤月票開賣 台鐵規畫10月開放自售機加值

中市早鳥月票今起預購199元 7月1日恢復299元

相關新聞

工作307小時領16K、竹北麵館爆剝削 身障母心聲曝光

新竹縣竹北市知名十一街麵食館爆發剝削身障勞工案。一名中度身障的張姓男子在麵館工作十多年，1個月工時長達307小時，月薪僅...

水汙染讓關西人怒了！ 發起連署要求全面監管工廠

新竹縣關西鎮爆發數十年來最嚴重水汙染事件，不僅造成生態浩劫，就連自來水都被迫停水多日，居民怒不可遏，地方環團更宣布發起萬...

啟動科學技術交流合作 高虹安今與韓國大田市長簽MOU

韓國大田廣域市市長李莊雨今天率領訪團拜會新竹市政府，新竹市長高虹安代表新竹市歡迎大田市貴賓來訪。由於新竹市與大田市都是科...

日本富士山下養鱒場交流 苗縣府團隊獲益良多

苗栗縣南庄鄉鱒魚養殖享有盛名，縣長鍾東錦率團昨天參觀日本富士山下養鱒場，養鱒場交流經驗，並已著手研究如何減少魚粉及養殖用...

中彰投苗通勤月票上路在即 苗栗7月1日起陸續開賣

中彰投苗生活圈通勤月票999元方案，今天在台中開賣，苗栗縣台灣鐵路局車站7月1日，及鄉鎮市公所等20個據點7月3日才買得...

歐陽霆怒：課桌椅補助費被擋 竹縣府：評估輕重緩急

新竹縣民進黨籍議員歐陽霆5月申請竹北市新社國小美術班課桌椅補助及北埔社區發展協會充實設備案遭新竹縣政府予以緩議，歐陽霆不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦