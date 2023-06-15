中彰投苗通勤月票上路在即 苗栗7月1日起陸續開賣

中彰投苗生活圈通勤月票999元方案，今天在台中開賣，苗栗縣台灣鐵路局車站7月1日，及鄉鎮市公所等20個據點7月3日才買得到，台中市就學學生有台中市民版699元方案，縣府提醒通勤族多多利用。

「TPASS行政院通勤月票」三大生活圈7月1日上路，苗栗縣加入的中彰投苗生活圈通勤月票999元方案，可搭乘市區客運、台中捷運、公共自行車、公路客運、台灣鐵路局，至於桃竹竹苗、竹竹苗加值方案，由新竹市政府6月19日公布內容。

縣府工務處長古明弘表示，中彰投苗生活圈通勤月票999元即日起在台中捷運站、台中市區公所開賣，苗栗縣內台鐵車站7月1日買得到，縣府並規畫18鄉鎮市公所、苗栗客運頭份總站，及設在縣府第二辦公樓1樓的YouBike微笑單車苗栗服務中心購買，如果是苗栗縣到台中市就學學生，還可以綁定台中市民699元。

古明弘指出，方案綁定悠遊卡、一卡通、icash（愛金卡），及TPASS票證卡，一卡適用一個方案，民眾可以跨生活圈購買，但三大生活圈公共運輸通勤月票路線起迄點，都必須在生活圈範圍。

他舉例搭乘台鐵從台北至苗栗，北北桃基通勤月票僅能台北至桃園使用，桃園至苗栗必須換卡使用桃竹竹苗通勤月票，也就是跨生活圈不能一卡到底，必須在桃園站刷卡進出，民眾要特別注意。

副縣長鄧桂菊表示，中彰投苗生活通勤月票，對苗栗縣通勤族上下班、上下課或觀光旅遊的人都是一大福音，例如搭乘台鐵從台中到苗栗來回一個月要2、3000元，但中彰投苗生活圈通勤月票方案999元或699元，都能節省不少交通費用。