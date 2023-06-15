歐陽霆怒：課桌椅補助費被擋 竹縣府：評估輕重緩急

新竹縣民進黨籍議員歐陽霆5月申請竹北市新社國小美術班課桌椅補助及北埔社區發展協會充實設備案遭新竹縣政府予以緩議，歐陽霆不滿痛批，從全中運後，縣府審核他的活動費就「特別緩慢」，都要等活動結束才撥補，質疑補助款淪為縣長控制議員的工具。新竹縣政府聲明，對整體建設，亦會依輕重緩急及財政狀況，做通盤考量

歐陽霆指出，先前他當幕僚時，就聽說議員補助款會成為縣市首長控制議員的工具，「不乖乖聽話就不給你」，只是近十年的幕僚職涯中都未曾遇過。而自從他當選議員後積極「監督」縣政，沒想到真的見識到了。

歐陽霆說，自從全中運後，縣府審核他的活動費就開始「特別緩慢」，都要等活動結束才撥補，害得他只能不停的跟活動方道歉。後來他又申請北埔社區發展協會充實設備案，包括磨豆機、攪拌機等，也被拒絕；後來他申請新社國小美術班課可調式桌椅補助也被擋，讓他完全無法接受。

歐陽霆說，各里集會所的設備更新或許沒有如此急迫，但擋學校設備的案子讓他非常憤怒，新社國小美術班的課桌椅已使用十多年，許多都已經搖搖晃晃，嚴重影響著孩子學習和發揮創意的品質，這幾年都是暑假家長自費材料跟當志工，自己幫桌面貼皮與油漆，才勉強撐著用。

歐陽霆也向楊文科喊話：「縣長如果用這種方式要我閉嘴，我直接送縣長三個字「『辦不到！』；楊文科縣長以人民納稅的公帑，做為壓制議員發聲的武器，孩子的未來更不政治鬥爭的工具，有本事請您衝著我來。」