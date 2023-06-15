水汙染讓關西人怒了！ 發起連署要求全面監管工廠

新竹縣關西鎮爆發數十年來最嚴重水汙染事件，不僅造成生態浩劫，就連自來水都被迫停水多日，居民怒不可遏，地方環團更宣布發起萬人連署「反汙染、要真相」提出3大訴求，要求新竹縣府全面調查及監管關西鎮鳳山溪流域沿岸工廠。

關西鎮環境守護協會表示，612鳳山溪汙染事件至今還未解決，不僅釀成水汙染讓居民無水可用，就連空氣都依然飄散異味，可是關西已經不是第一次被汙染毒害，一直以來關西多次發生汙染事件，環境已經處於崩潰邊緣，協會說「關西人需要一個交代、一個答案」。

反汙染要真相萬人連署提出3大訴求，第一是要求縣府相關單位，針對關西鎮鳳山溪沿岸及支流的工廠進行全面調查，並安裝監視器，若查出違規就要依法嚴辦；第二要求縣府嚴格審查，禁止任何帶有汙染及廢棄物處理的行業及工廠在關西鎮新設工廠；第三不容許因個人利益，損害關西鄉親的生命健康及財產安全，或影響關西的農業、觀光發展。

連署召集人、環境守護協會理事長羅功奇表示，關西的環境汙染問題不僅是毒害空氣、土壤、水源及居民，更讓毒物進入農作物禍延子孫，嚴重影響關西農業經濟，還對關西的觀光造成衝擊，因此希望藉由發起連署，讓政府重視居民健康權益。

羅功奇呼籲，不僅僅是關西鎮民可參與連署，希望鳳山溪流域的居民，包含下游的新埔鎮民、竹北市民都一起加入連署，要求縣府讓汙染退出關西，同時希望水公司改善水質監測程序，不要讓民眾毒水都已經喝下毒才發現。