端午連假將實施高乘載 永安漁港景點交通報你知

今年6月22至25日為期4天的端午節連續假期將至，為因應人車潮，楊梅警分局依往年經驗對轄內楊梅、幼獅、校前路交流道及重要道路與觀光景點周邊道路規畫交通疏導措施，6月22日上午6至12時，分別在幼獅及楊梅交流道南向入口匝道實施高乘載管制。

楊梅警分局表示，6月22日上午6至12時，分別在幼獅交流道及楊梅交流道南向入口匝道實施高乘載管制，管制時段可以駛入的車輛為救護車輛、大客車、計程車、持有身心障礙證明、孕婦證明（駕駛人或乘客，須出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）、乘載3人以上小型車才能駛入。

遠途往返民眾，可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為6月22至25日每天凌晨12時至凌晨5時暫停收費。

另外楊梅警分局也對轄內永安漁港、海螺館、新屋綠色廊道及埔心牧場周邊道路，提前規畫交通疏導措施，民眾如欲前往永安漁港、海螺館，可先利用「永安漁港即時影像」或「桃園智慧遊APP」觀看永安漁港即時路況與人潮警示燈號，如已顯示黃燈、紅燈，表示人流已達警示、管制值，提醒民眾暫勿前往，也請前往漁港的遊客遵守警察及義交的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢與安全。