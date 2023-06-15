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苗栗縣龍舟錦標賽端午登場 共39隊報名、總獎金38萬元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣112年端午節龍舟錦標賽因疫情停辦３年，今年復辦，預計端午節當天在竹南鎮中港溪畔龍舟碼頭熱鬧登場。圖／竹南鎮公所提供
苗栗縣112年端午節龍舟錦標賽因疫情停辦３年，今年復辦，預計端午節當天在竹南鎮中港溪畔龍舟碼頭熱鬧登場。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣112年端午節龍舟錦標賽因疫情停辦３年，今年復辦「龍舟傳情在竹南」活動，主辦單位原規畫42隊名額，但最終39隊報名參賽，共約800名選手下場較勁，總獎金38萬元，端午節當天在竹南鎮中港溪畔龍舟碼頭熱鬧登場。

為迎接這次端午賽龍舟盛事，竹南鎮公所修繕6艘龍舟，預計18日（周日）下午2點30分舉行龍舟點睛下水儀式，並依古禮由中港慈裕宮主祀，與港仔墘光明宮、塭仔頭鎮安宮、塭內德勝宮等諸神坐鎮，共同祈求比賽順利、人員平安。

苗栗縣龍舟錦標賽從85年起迄今已延續28年，是地方慶端午的盛會，早年都在明德水庫舉辦，20多年前移師竹南中港溪下游河道，後來也曾在三義、頭屋等地湖泊舉辦，除了龍船競技，周邊還會搭配表演節目、市集攤位，熱鬧非凡，吸引民眾觀賽遊玩慶端午。

竹南鎮公所表示，睽違3年的苗栗縣龍舟錦標賽，今年共有39隊隊伍參賽，各組別分別為社會組10隊、休閒組14隊、青工組8隊、學生組7隊，總獎金38萬元。

目前報名隊伍中包含歷年冠軍種子隊苗栗縣消防局，常勝軍佳興社區發展協會及地主隊竹南鎮公所，一同挑戰中港溪出海口的潮汐變化，增加龍舟比賽難度，當日更結合在地民俗文化無形資產祭江洗港慶典，遵守社會組冠亞軍之爭，「媽祖先行」後方始能於河道上力搏龍舟冠亞軍之爭傳承，更能展現團隊精神與賽事精彩度。

端午節

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