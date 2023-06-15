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「還靜於民」 張善政支持取締噪音車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政（右三）前晚視察楊梅火車站前「靜桃計畫」聯合稽查，強調「還靜於民」。圖／桃市府提供
桃園市長張善政（右三）前晚視察楊梅火車站前「靜桃計畫」聯合稽查，強調「還靜於民」。圖／桃市府提供

桃園市長張善政前晚視察楊梅火車站前廣場「靜桃計畫」聯合稽查作業，支持取締噪音車作為，強調「還靜於民」；對於環保局要求機車行通知改裝車主回監理站複檢，昨也有律師認為作法未違反比例原則，且符合正當法律程序，應予肯定。

市府表示，靜桃計畫啟動後，台南市府日前也來詢問執法方式與策略，為讓噪音防制效果持續擴大，本月基北北桃合作交流平台中的環保機關合作平台會議，市府將提案倡議聯合稽查，另透過桃竹竹苗區域治理平台提出合作方式。

張善政說，專案執法力求攔檢及檢測準確、公正，市府全力執行靜桃計畫，盼還靜於民，讓市民享有不受噪音干擾的生活品質。

律師李承志表示，環保局基於噪音管制法條規定，進入「有事實足認有發生噪音之虞之公、私場所」檢查，發現違法改裝車輛，本就有查報義務，現場未直接開單告發，而是通知單通知車主檢查，目的是善意提醒，並無違反比例原則問題，也未違反行政程序法。

全國律師聯合會常務理事徐建弘說，若環保局執行公務時，發現車行現場改裝排氣管，明顯安裝未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管，又無複驗合格證明，難道要期待視若無睹、消極不作為？環保局做法仍屬適法，應予肯定。

據統計，靜桃計畫環警監聯合稽查勤務已攔查328件，噪音超標告發167件，為去年同期告發數2.6倍，裁罰37萬元；聲音照相科技執法疑似違規通知到檢65件，噪音超標告發21件；警察巡查移送通知到檢3226件。

噪音 律師 車主

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