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星空隧道遇見獨角仙 苗栗首座滾輪溜滑梯月底啟用

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市功維敘隧道南口滾輪溜滑梯6月底啟用，滾輪溜滑梯的星空隧道，加上周遭環境獨角仙等好生態，提供獨一無二的遊憩體驗。記者范榮達／攝影
苗栗市功維敘隧道南口滾輪溜滑梯6月底啟用，滾輪溜滑梯的星空隧道，加上周遭環境獨角仙等好生態，提供獨一無二的遊憩體驗。記者范榮達／攝影

備受期待的苗栗市功維敘隧道南口滾輪溜滑梯，縣府、市公所敲定6月底（暑假前）啟用，滾輪溜滑梯的星空隧道，加上周遭環境獨角仙等好生態，提供獨一無二的遊憩體驗。

縣政府推動「公園2.0」，打造一鄉鎮一特色公園，1300萬元在苗栗市功維敘南口「青青草原」施工遊憩空間及環境營造工程，其中，滾輪溜滑梯是全縣第一座，高5.5公尺，長約31公尺，前半段隧道提供星空視覺，最近完工點交市公所管理維護。

市公所試滑滾輪溜滑梯，確認安全性，原則會於6月底啟用，市公所指出，滾輪溜滑梯適合年齡5至12歲，禁止大人抱著小孩一起溜，速度會加快，反而會更危險，開放後請民眾注意遵守安全規定。

此外，市公所在青青草原種植16棵光蠟樹，打造獨角仙生態觀察休閒區，目前已有零星的獨角仙先頭部隊出現，勢必會越來越多，公所呼籲愛牠就不要捉牠帶走，因維持生然環境，要特別注意防蚊蟲叮咬。

市公所指出，功維敘隧道有LED七彩燈光，南口滾輪溜滑梯是新亮點，附近還有苗銅（苗栗銅鑼）自行車道獨角仙復育基地及貓裏休閒農業區等景點，沿著鐵路邊步道，可從台鐵局苗栗車站直通功維敘，歡迎體驗。

溜滑梯 自行車

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