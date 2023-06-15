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桃園埤塘三不管 民代籲設管理處

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園埤塘沒專責管理單位，民代呼籲市府成立「埤塘管理處」。市府表示尚無具體規畫，目前會先跟農水署協調、釐清權責畫分。本報資料照片
桃園埤塘沒專責管理單位，民代呼籲市府成立「埤塘管理處」。市府表示尚無具體規畫，目前會先跟農水署協調、釐清權責畫分。本報資料照片

桃園埤塘數量居全台之冠，有「千塘之鄉」美名，但民代直言，埤塘沒專責管理單位，每當周圍公共設施損壞，市府局處、區公所、農田水利署常互踢皮球，宛如三不管地帶，應成立「埤塘管理處」。市府表示尚無具體規畫，目前先跟農水署協調、釐清權責畫分，針對治安死角和環境髒亂地點，由環保局、警察局和區公所等單位加強巡檢。

目前負責業管桃園市埤塘的單位，包括市府工務局、各區公所及中央的農田水利署等，部分屬農水署管轄的埤塘步道或公園，因出租給各區公所發展觀光，農水署並不負責環境整潔維護。多頭馬車的狀態，導致環境髒亂甚至治安死角。

議員楊朝偉表示，日前八德區興豐路1820巷埤塘周圍路面破損，邀請各單位到場勘查，未料農水署與區公所人員互踢皮球，認為路面應歸對方管理；八德西坡埤塘5月有大量死魚翻肚，也一度不見政府單位清理，種種情況讓居民深受其擾。

楊朝偉說，相關單位權責畫分不清，認為自己沒權限或預算處理問題，形成互不管灰色地帶；建議市府應設專責管理機構，以免出現權責黑洞，無人願管或無人能管對市民而言都不是好事。

議員呂林小鳳指出，桃園埤塘目前由農水署負責水權，環境維護由市府處理，但許多里長反映權責不一，市府可比照管理各河岸及濕地方式，研議增設水環境巡守隊，加強埤塘管理。

副市長蘇俊賓回應，埤塘業管單位多，是否增設專責單位仍需詳細研議，並和農水署取得共識；現階段請環保局、警察局、區公所盤點全市治安風險高或較髒亂埤塘，加強巡檢；工務局和水務局已規畫埤塘周圍綠美化或公園化工作，將逐步完成修繕。

桃園 警察 議員

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