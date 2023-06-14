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平均快70歲志工包1200顆粽子 分送南桃園家扶家庭
22年前桃園家扶中壢溫媽媽愛家服務隊，為了讓家扶兒少有熱騰騰的粽子可以吃，志工們出錢出力包粽並成為隊上年度盛事，過去3年因疫情嚴峻停辦，今年重啟，共準備1200顆粽子要分送給南桃園近百戶家庭。
中壢溫媽媽愛家服務隊，為了讓久等的家扶家庭提前感受佳節氣氛，今以馬拉松不斷電模式，準備1200顆粽子分送給南桃園近百戶家庭，從前一天中午的食材備料採買、凌晨的洗糯米，到今天的綁粽蒸煮，最後親自開車跟著社工，將熱騰騰的粽子送到扶助家庭手中。
「我們的案家真的久等了」志工隊長許秀嬌表示，這60位平均快70歲的志工們，都不嫌苦，只要家庭感受到溫暖，付出都是值得的。
服務超過30年的志工賴秀芬與曾照惠說，真的是從小姐包到現在都當阿嬤了。剛考完期末考的家扶大專生小雲，今年度首次參加包粽支援活動，她說，記得國小的時候有吃過家扶志工送的粽子，今天參與才知道每一顆粽子除了美味外，相當費工與耗時，還藏有滿滿的愛心與祝福，更令人感動的是那不喊苦的汗水與身軀。
桃園家扶中心主任張伏杉指出，過去疫情缺少包粽活動，今年重啟卻因通膨物價上漲，擔心活動資金短缺，夥伴除自掏腰包外，也邀親朋好友及左鄰右舍每個人都付出了一點，積沙成塔，讓活動圓滿；今年更看到善的循環，我們的扶助大專生也來現場幫忙，親身體驗原來自己獲得的資源。
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