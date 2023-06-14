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因應猴痘疫情 苗栗縣16日將首度設置醫院外接種站

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局因應國內猴痘疫情，6月16日將首度設置醫院外的接種站以方便民眾施打。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣衛生局因應國內猴痘疫情，6月16日將首度設置醫院外的接種站以方便民眾施打。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣衛生局因應國內猴痘疫情，6月16日將首度設置醫院外的接種站以方便民眾施打，同時提供免費愛滋及梅毒篩檢，地點在頭份市千媚酒店，時間為下午4點到8點，沒有名額限制，衛生局提醒民眾可多加利用。

苗栗縣衛生局表示，國內從去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，迄今累計確診162例病例，其中150例為本土病例、12例為境外移入。苗栗縣目前已有2例本土病案，為防範疫情，呼籲年滿18歲、近6個月有高風險性行為的民眾，可盡快向全國101家指定醫療院所預約接種猴痘疫苗，保護自身健康。

衛生局指出，猴痘疫苗需要施打2劑，如第一劑猴痘疫苗接種已逾28天的民眾，可盡早預約接種第二劑猴痘疫苗，完整接種兩劑猴痘疫苗的保護力近九成，同時也要避免與陌生人親密接觸或發生未保護性行為。

因應猴痘疫情，頭份市為恭紀念醫院於每周四上午受理猴痘疫苗接種服務，符合資格民眾可直接至為恭醫院網站預約接種。為方便鄉親施打猴痘疫苗，衛生局結合為恭醫院在6月16日下午4點至8點在頭份市千媚酒店辦理首次猴痘疫苗外展接種站，另外也提供免費愛滋及梅毒篩檢。

衛生局指出，猴痘傳播對象有侷限性，這波疫情以親密接觸的人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，如出現皮膚病灶如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱，及發燒、畏寒、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大等疑似症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

苗栗縣衛生局因應國內猴痘疫情，6月16日將首度設置醫院外的接種站以方便民眾施打。聯合報資料照片
苗栗縣衛生局因應國內猴痘疫情，6月16日將首度設置醫院外的接種站以方便民眾施打。聯合報資料照片

猴痘 衛生局 疫苗

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