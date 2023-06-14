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桃園查改裝車「告發數激增」 張善政視察力挺環警團隊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府6月1日起執行「靜桃專案」，市長張善政昨晚前往楊梅區楊梅火車站前廣場視察聯合稽查作業。圖／市府提供
桃園市政府6月1日起執行「靜桃專案」，市長張善政昨晚前往楊梅區楊梅火車站前廣場視察聯合稽查作業。圖／市府提供

桃園市政府6月1日起執行「靜桃專案」，加強稽查密度取締噪音車。市長張善政昨晚前往楊梅區楊梅火車站前廣場視察聯合稽查作業，對於環保局與相關單位取締作為表達支持。環保局表示，將持續精進「環警監聯合稽查攔檢」、「聲音照相噪音科技執法」、「檢舉移送通知到檢」、「改裝源頭查核輔導」等4大管制措施，提高稽查取締效果。

環保局表示，靜桃計畫執行至今，環警監聯合稽查勤務共攔查328件，噪音超標告發167件，為去年同期告發數的2.6倍，裁罰37萬6200元；另聲音照相科技執法疑似違規通知到檢65件，噪音超標告發21件，裁罰5萬2200元；警察巡查移送通知到檢3226件。

市府環警團隊昨晚8點至11點，於楊梅區楊梅火車站前廣場執行聯合稽查攔檢作業。警方3小時內攔查疑似改裝車輛23輛，經環保局實施機動車輛原地噪音檢測結果，不合格告發共計13輛，告發率約56.5%；警方也查獲無照駕駛6件，合計裁罰3萬6000元。

環保局表示，昨夜檢測到的違規車輛噪音值最高達109分貝，相當於飛機起降所產生的噪音，超過管制標準高達15分貝，當場開單最高罰3600元。此外，昨夜攔查的噪音車輛中，發現有曾經檢測合格的車輛再次改裝排氣管妨害安寧，當場依噪音管制法第8條告發，裁罰3000元至3萬元。

環保局表示，檢測不合格車輛可依噪音管制法第11條及第26條規定裁罰1800元至3600元；檢測合格車輛會在受測車輛排氣管上張貼檢測合格標籤，並上傳雲端系統列管。該車輛若被檢舉再次改裝排氣管妨害安寧，就可依噪音管制法第8條及第23條規定，不需檢測直接告發裁罰3000元至3萬元。

環保局表示，桃市府會全力執行靜桃計畫，盼還靜於民，讓市民享有不受噪音干擾的生活品質；市府將持續向中央主管機關反映研修法規，加強源頭管理及加重違規罰則，期盼修法強化源頭管理及排氣管認證制度，共同遏阻噪音。

桃園市政府6月1日起執行「靜桃專案」，市長張善政昨晚前往楊梅區楊梅火車站前廣場視察聯合稽查作業。圖／市府提供
桃園市政府6月1日起執行「靜桃專案」，市長張善政昨晚前往楊梅區楊梅火車站前廣場視察聯合稽查作業。圖／市府提供

噪音 火車站 超標

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