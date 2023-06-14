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獎金額度堪稱世界最高 台灣國際木雕競賽公布入選名單

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣國際木雕競賽完成兩大類參賽作品初審，苗栗縣文化觀光局今天公布入選名單。圖／苗栗縣政府提供
台灣國際木雕競賽完成兩大類參賽作品初審，苗栗縣文化觀光局今天公布入選名單。圖／苗栗縣政府提供

台灣國際木雕競賽初審結果今天出爐，工藝木雕類組有31件作品入選、當代木雕類組30件入選，三義木雕博物館將在7月31日複審，8月起展出入選作品，並於10月間的三義木雕藝術節公布得獎名次；這項競賽總獎金逾百萬元，堪稱是世界獎金額度最高的木雕創作競賽，今年因疫情已緩解，參賽件數比去年成長逾三成。

苗栗縣文化觀光局指出，台灣國際木雕競賽分為工藝木雕類組、當代木雕類組2大類，工藝木雕經典大獎及當代木雕大獎除了首獎獎金各30萬元，兩類組另選出優選各5名，獎金2萬元。今年裕隆公司持續與文觀局合併辦理國際木雕競賽，設置裕隆木雕薪傳獎、裕隆木雕創新獎，每名得獎者獎金30萬元

文觀局表示，今年兩大類共88件作品參賽，比去年61件成長逾三成；初審採取文件審查，其中工藝木雕類組入選創作者及作品有27人31件、當代木雕類有28人30件作品，初審入選作品將於7月31日複審，獲獎名單將配合「2023三義木雕藝術節」開幕典禮現場宣佈，並頒贈得獎者獎金及獎盃，相關資訊可上三義木雕博物館網站。

文觀局長林彥甫表示，去年受疫情影響，導致參賽送件數量減少，今年參賽件數比去年成長三成以上，這是去年疫情重創後，台灣整體經濟及文化藝術活動復甦的良好契機，藝術創作者蓄積的豐沛能量再度展現，參賽者中有23人參與過苗栗縣政府辦的木雕薪傳營，也印證薪傳創作營的成效。

工藝類組入選者有蔡明峰、賴堯鑫、房錦良、吳宗霖、李昱進、許永成、許哲源、張白泉、詹凱淵、劉進文、邱裕翔、羅珮菁、陳浩正、紀永泓、官致佑、鄧朝譽、曹小武、萬早平、侯和炎、黄智清、鄭志鎮、何婷婷、王劍鋒、黃燕輝、陳祿、林星、王福信。

當代木雕類參賽入選者李明勲、李汪澤、蔡梓帆、吳耀庭、李霽洵、李承翰、張瑜真、林禹彤、陳有綱、林柏勳、陳以倢、嚴晨威、許育仁、陳凱智、李焞曜、林芝萱、翁語彤、王千楙、陳金益、莊漢裕、張橋、王康、韓嘯倫、朱梁源、黃超謨、鄒達聞、梁帥、黃智清。

台灣國際木雕競賽完成兩大類參賽作品初審，苗栗縣文化觀光局今天公布入選名單。圖／苗栗縣政府提供
台灣國際木雕競賽完成兩大類參賽作品初審，苗栗縣文化觀光局今天公布入選名單。圖／苗栗縣政府提供

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