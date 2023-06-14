桃園查改裝車直搗車行挨批 律師「2理由」力挺環保局

桃園市政府6月1日起執行「靜桃專案」，加強稽查密度取締噪音車，但環保局8日在機車行宣導防飆反改裝的過程中，對店內維修車輛拍照，要求店家通知車主回監理站複檢，引發車行、車友撻伐。有法界人士認為此舉恐有適法性疑慮，不過也有律師認為環保局作法並未違反比例原則，且符合正當法律程序，應給予肯定。

律師李承志表示，環保局基於噪音管制法第19條規定，進入「有事實足認有發生噪音之虞之公、私場所」檢查，發現有違法改裝的車輛，本就有查報義務，且現場未直接開單告發，而是以通知單通知車主檢查，目的是善意提醒，避免因違法改裝車輛造成噪音而被處罰，因此並無違反比例原則的問題，也沒有違反行政程序法。

全國律師聯合會常務理事徐建弘說，環保局人員自始至終均無直接開單告發處罰車行或車主，僅就疑似排氣管有改裝車輛，採取最輕微手段，要求店家通知車主回監理站複檢，「豈有造成車行或車主任何權益損害？又如何可稱此行為違反比例原則？」

徐建弘也說，若環保局人員執行公務時，發現車行現場改裝排氣管，明顯安裝「未經主管機關噪音審（檢）驗合格」的排氣管，又無複驗合格證明，「難道我們要期待依法執行公務之環保局人員對此視若無睹，消極不作為？」這樣豈不是讓民眾誤認桃園市政府的宣導只是作秀？因此他認為環保局的做法仍屬適法，應給予肯定。