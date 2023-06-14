桃市免費肺癌篩檢逾萬人申請 包括乳癌婦已11案確診

桃園市政府3月1日起提供2萬5000名額給設籍桃園，40歲以上有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」或「空汙及油煙」4大類危險因子的市民，免費肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。衛生局表示至今天中午累計有逾萬人申請，近8000人完成篩檢，發現11案確診為肺癌，其中7案屬於第一期早期，另有403案經影像判讀建議進一步追蹤。

衛生局表示，60歲桃阿姨（化名）8年前罹患乳癌，經治療後病況穩定與定期追蹤，今年4月與同事聊天時，得知桃園市擴大肺癌篩檢對象包含10年內有乳癌病史者，同事熱心協助預約至醫院受檢，桃阿姨自覺無咳嗽、胸悶或肺部不適的症狀，沒想到確診為肺腺癌第三期，目前已手術切除病灶，並安排後續療程，她藉由自身經歷，提醒有相關疾病史或家族病史者，無論是否有出現症狀，均應及早接受桃園市政府提供的免費肺癌篩檢。

衛生局表示如曾患有肺結核、乳癌等相關疾病史者，得肺癌的風險會提高；此外，肺癌的發生與家族遺傳有高度相關，即父母、子女或兄弟姊妹中如有人得肺癌，其他人罹患肺癌的風險也會增加，呼籲符合篩檢資格者踴躍預約受檢。

衛生局說明，目前衛生福利部國民健康署針對45至74歲女性，及50至74歲男性具肺癌家族史提供免費肺癌篩檢服務（吸菸者須接受戒菸服務）。桃園市政府與17家醫院攜手合作擴大服務對象，年齡降低至40至44歲女性，及40至49歲男性且有肺癌家族史者，並增加40歲以上10年內曾有肺結核病史、乳癌病史者提供免費肺癌篩檢服務。