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哈比人專用？基隆多雨防漏屋頂限高僅1.5米 議員促放寬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市屋齡超過30年房屋占全市6成，加上多雨潮濕天氣，不少頂樓有漏水問題，很多頂樓加蓋防水屋頂，但限高1.5公尺惹議。記者游明煌／攝影
基隆市屋齡超過30年房屋占全市6成，加上多雨潮濕天氣，不少頂樓有漏水問題，很多頂樓加蓋防水屋頂，但限高1.5公尺惹議。記者游明煌／攝影

基隆潮濕多雨，房子又多老舊，市政府訂有防水屋頂設置規則，但為避免成為加蓋違建，限定屋脊高度1.5公尺，民眾反應進出相當不便得彎腰，質疑給「哈比人」用才能進出。市議員要求比照新北、桃園將高度提高至2.1公尺。市府說，正研議修正放寬並朝不限樓層規畫，預計下半年完成。

基隆市屋齡超過30年房屋占全市6成，其中中正、仁愛、七堵區屋40到50年約占2成，30年以上老屋多，加上多雨潮濕天氣，不少頂樓有漏水問題，除了防漏作為，也有不少民眾會加蓋防漏鐵皮屋頂。

市政府2013年曾依建築技術規則，「女兒牆高度在1.5公尺以內」，同意5樓以下、10年以上合法建築物，可申請加蓋斜屋頂防漏，但為避免淪為違建使用，屋脊高度限定1.5公尺。

市議員韓世昱、呂美玲等人在議會提案，去年營建署已放寬規範設置標準，建議基隆市府參考其他縣市修正加蓋斜屋頂防漏設置規則。

議員呂美玲說，包括桃園市、台北市屋頂最高點都放寬到2.1公尺，基隆還限定1.5公尺，不夠人性化，一個成人至少有160、170公分高，必須要彎著腰進出，民眾要像「哈比人」進出嗎？應增加高度，如有違法加蓋可再嚴格取締。

議員張耿輝說，基隆多雨房子老舊，屋頂容易漏水，他常接獲陳情加蓋遮雨棚為了防雨，但高度不符就被檢舉，區公所也很無奈，建議在不影響消防安全的情況下放寬高度。

都發處指出，以前限定高度是為避免民眾以防水為由，形違建之實，任意加蓋當增加房舍空間使用，考量實際狀況可放寬，但如有違規仍會依違建處理。

都發處長謝孝昆指出，正在研議修正屋脊高度放寬，並朝不限樓層規畫，因為基隆多雨，很多大廈、公寓同樣都有頂樓漏水問題，具體修正規則會在下半年完成。

基隆市屋齡超過30年房屋占全市6成，加上多雨潮濕天氣，不少頂樓有漏水問題，很多頂樓加蓋防水屋頂，但限高1.5公尺惹議。記者游明煌／攝影
基隆市屋齡超過30年房屋占全市6成，加上多雨潮濕天氣，不少頂樓有漏水問題，很多頂樓加蓋防水屋頂，但限高1.5公尺惹議。記者游明煌／攝影

基隆 違建 議員

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