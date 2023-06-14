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端節高承載台66南下國1匝道封路7時 車輛繞道看這裡
本月22 日即將端午連續4天假期，國道22日上午實施高承載管制，桃園市相關道路實施車輛管制，桃園市平鎮警分局今天上午表示，為疏解管制台66線快速道南下國道1號車流，22日清晨5時起至中午12時，台66線匯入國1平鎮系統交流道南下匝道入口，將封閉7小時，請台66線往國1南下車輛繞道行駛，避免浪費時間。
端午節4天假期預期返回南部、出遊人潮多，平鎮警方22日上午6時至12時配合在中壢、新屋國道交流道匝道口實施高承載管制車輛，當天5時至12時共7小時，台66線快速道路18K匯入國1平鎮系統交流道南下匝道封閉。
平鎮警方表示，端午節上午準備行駛台66線南下替代道路車輛，可由大溪往觀音方向，行駛台66線接台61線西濱快速道南下，或在台66線中豐路交流道下南平路、轉陸橋南路接台1線南下，如是台66線往大溪方向，請行駛台66線至大溪下交流道、轉往台3線南下， 或自台66線下平鎮匝道走平面道路南下，避免浪費時間。
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