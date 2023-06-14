日本東京車站參訪 鍾東錦單膝跪地自拍構圖發展藍圖

日本東京車站歷經戰爭，重建展現歷史與建築美學，苗栗縣長鍾東錦昨天參訪驚艷，認為車站完美註解，在全球占有一席之地，他單膝脆地自拍構圖，借鏡學習為苗栗發展藍圖。

鍾東錦6月12日率團到日本考察6天，昨天到東京車站，他在臉書貼出在車站前單跪自拍的照片，引起熱烈回響，他認為車站完美註解歷史人文、建築之美等元素，散發無可取代的獨特魅力。

鍾東錦說，東京車站不僅是市中心重要的交通樞紐，也沒有忘記與日本傳統文化的串聯，展覽、文化活動表演，及宗教慶典，都為這座古老車站的觀光加值，當他單膝跪地構圖時，也許哪天，這個成功的記憶，也能複製到心中對於故鄉發展的藍圖，向世界的標準學習，做好成為科技觀光新都的準備。

縣府指出，東京車站有百年以上歷史，曾在戰爭中遭受過毀滅性的打擊，透過「丸之內側站房復舊計畫」及「八重洲口再開發計畫」保存車站百年紅磚建築，精選重建後還原開業當初的建築原貌，每天搭車超過45萬人次，共有28個月台，是日本最大規模的車站，還有東京站畫廊展示區、站內酒店，地下購物街等服務設施，城市發展兼顧文化保存，可作為苗栗縣區域開發借鏡。

縣府團隊並拜會東京都廳，東京都廳政策企畫局、總務局及環境局，簡報救災及空氣監測兩大議題，縣府消防局也分享苗栗縣目前防災救災措施，鍾東錦認為日本防災能力及經驗為世界典範，然而最嚴重的災害是戰爭，希望未來中日雙方不管面臨什麼災害，都能相互合作因應。