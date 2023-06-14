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新竹大車站去留 議員催辦公聽會

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市政府近年推動的大車站計畫將打造少見的跨站式平台，串連前後站。本報資料照片
新竹市政府近年推動的大車站計畫將打造少見的跨站式平台，串連前後站。本報資料照片

新竹市前市長林智堅任內力推「大車站計畫」列入前瞻重大建設，預算規模達104億元，現任市長高虹安是否接力推動備受關注。市議會跨黨派23名議員擔心一旦建成，恐帶來多項負面影響，近日連署提案要求市府盡速辦理興建規畫公聽會，審慎評估。

市府回應，市府擬依議會建議召開公聽會，聽取各界意見後再研議；目前新竹大車站進入綜合規畫階段，市府5月31日與台鐵局協商主辦機關等事宜，現階段就計畫內容檢討，持續與台鐵局協商並廣納各方意見，「不預設立場」，經綜合評估後，將會向市民說明。

提案由議長許修睿、副議長余邦彥及新連線政團總召李國璋、國民黨團總召陳慶齡與時代力量黨團總召林彥甫共同提出，獲18名議員連署支持。

許修睿今年初疾呼反對大車站計畫，認為無助前後站縫合與都市平衡發展，這次提案要求市府1個月內盡速辦至少1到3場的專家學者參與的座談會或公聽會，傾聽民意作為執行或撤銷大車站案的依據。

議員認為，大車站興建後可能帶來多項負面效應，包含大車站僅供行人穿越或轉乘人流使用，無法真正有效紓解前、後站交通；大車站規畫公車轉運站效益有限；南北2座大公園維護管理困難；大車站完全限制日後鐵路高架或地下化的可能性，不利都計規畫；錯誤交通政策讓市庫債務雪上加霜。

議員 新竹 台鐵

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