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桃園路樹26％不合適 將逐步汰換

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市路樹普查，有26%的樹種並不適合，市府將加強巡檢，逐步汰換。圖／桃園市府提供
桃園市路樹普查，有26%的樹種並不適合，市府將加強巡檢，逐步汰換。圖／桃園市府提供

桃園市耗時3年完成全境超過11.4萬株路樹普查，發現其中26%是容易破壞人行道的黑板樹、榕樹及小葉欖仁，民代呼籲全面改善並檢討巡檢機制。市府養工處表示，不合適樹種將加強巡檢、不再種植並逐步汰換，再依專家建議補植。

市府2016年訂定「桃園市行道樹管理維護自治條例」，2018年至2020年普查人行道、分隔島、路肩、槽化島及退縮建築無遮簷人行道逾11.4萬株路樹，分析結果，台灣欒樹有1萬4747株占20%、樟樹1萬3512株19%、小葉欖仁8966株12%，另外，正榕和黑板樹分別占8%和6%。

議員呂林小鳳表示，小葉欖仁、正榕、黑板樹板根容易造成基盤隆起、破碎，不適合做為路樹，上述樹種卻占全桃園路樹26%，人行道樹根亂竄，增加道路養護困難，有些樹根還破壞管線，甚至影響行人安全，成為隱形殺手，應汰換淺根樹種、重種深根樹種，才能有效改善。

議員許家睿說，現有行道樹多為20至30年前為綠美化種植，隨著都市發展，包括都市計畫外道路的栽種間距、高壓電桿路段的樹種選擇都衍生許多問題，部分樹種容易落果或破壞人行鋪面，應一併檢討。

養工處公園綠地科長徐銘志指出，不適合的樹種未來不會再種，現有的雖暫時不會大規模移除，但會請區公所加強巡檢，後續視各地狀況逐步汰換，有效提升行道樹品質及城市景觀。

人行道 行道樹 路樹

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