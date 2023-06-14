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紫斑蝶遷徙中繼點 竹南塭內打造生態文教館

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
塭內生態文教館整修完成，1樓規畫文創商品展櫃、生態圖文布置。圖／苗栗縣政府提供
塭內生態文教館整修完成，1樓規畫文創商品展櫃、生態圖文布置。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南鎮濱海森林遊憩區是紫斑蝶大量遷徙的最北中繼點，當地塭內社區發展協會為營造優質環境教育場域，利用閒置海巡安檢哨所，打造塭內生態文教館，將成為紫斑蝶生態解說訓練及環境生態教育基地。

社區理事長廖雪美說，近年氣候變遷，當地紫斑蝶所需蜜源又受人為因素減少，前來棲息的蝴蝶數量有逐年減少趨勢，目前除了持續種植大花咸豐草、馬櫻丹等蜜源植物，也透過林務局公告在防風林區域內3到6月不能除草，多方面營造紫斑蝶最佳棲地。

廖雪美表示，塭內社區發展協會獲得扶輪社贊助近200萬元整修經費，塭內生態文教館目前硬體建物已整修完成，將推廣紫斑蝶及紅樹林等在地自然生態教育，今夏即將開辦兩周兩梯次的解說員訓練夏令營，不會再與活動中心的關懷據點形成衝突。

初步規畫的內部空間運用，1樓為文創商品展櫃、生態圖文布置，2樓作為簡報、解說訓練場所，並計畫今年取得環保署環境場域認證，持續推廣紫斑蝶及紅樹林等在地自然生態教育。

紫斑蝶 自然生態 紅樹林

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