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國2甲延伸線 地方憂徵地率高

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園國2甲延伸線規畫路線，從東已通車的大園圳頭交流道（圖右），往西到台61西濱快速道路（圖左），主線長約2.5公里。圖／交通部高公局提供
桃園國2甲延伸線規畫路線，從東已通車的大園圳頭交流道（圖右），往西到台61西濱快速道路（圖左），主線長約2.5公里。圖／交通部高公局提供

交通部高公局計畫開闢主線約2.5公里長的「國2甲延伸線」銜接台61線道路，日前開環評說明會，地方認為路線須徵收更多私有地，影響民眾權益，預計2029年通車也等太久；高公局指出，已盡量依新街溪規畫路線減少阻力，1年內重新丈量精準路線，無法避開的私有地則按市價標準從優補償，但通車期程恐無法提前。

桃園市國道2甲線往大園區今年1月完成圳頭交流道（至台15線濱海公路）及通車，交通部高公局規畫以延伸線形成區域交通路網，以利桃園機場和航空城交通，也能紓解大園市區塞車。

議員徐其萬、游吾和及圳頭里長卓榮騰強調，國2甲延伸線去年定案，2.5公里全段高架，今年4月才開環評說明會，彙整地方意見又要花1年才能修正路線，連帶影響市府要配合高架下的平面道路規畫期程。

徐其萬指出，目前路線有約20％長度偏離溪邊，將徵收更多私有地，影響民眾權益；卓榮騰強調，地方對徵收私有地比率高有意見，工程從環評到完工要拖7年，也會惹出更多民怨。

高公局表示，國2甲延伸線有高速公路限速100公里的設計規範，已盡可能沿新街溪規畫高架路線，才能避開私有地，讓房屋拆遷影響範圍最小，減少土地徵收阻力，但目前河道和政府的圖籍資料可能有偏差，需要進一步丈量才能確定精準路線和影響私有地範圍。

高公局表示，丈量後進入設計階段，若仍無法避開私有地，會按市價標準從優補償；另外，高架橋下兩側，各預留4至6公尺寬的防水道路，因為還要開闢兩個交流道，把主線和相關路線加起來超過5公里，除了環評，也要花不少時間設計施工，所以通車時間不太可能提前。

徐其萬仍主張，國2甲延伸線2029年完工太慢，早日通車更能發揮分流效果，現在要從台61線往國道2號，需走平面道路民生路經過大園工業區，嚴重造成塞車，因此希望政府盡力提前。游吾和則說，政府做事要公正、重視民意，徵收作業要合理，不然又會引來抗爭。

環評 桃園機場

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