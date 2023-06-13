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道路標線惹議稱網友變造圖片 頭份公所挨批傲慢

中央社／ 苗栗縣13日電

苗栗縣頭份市濱江街路面標線重繪後，有網友拍照反映呈S型亂拐，卻遭公所回應是「網友惡意變造圖片」引發爭議，縣議員曾玟學今天批評公所傲慢；市公所則說是用詞不夠周全。

頭份市公所日前進行頭份市濱江街路面改善工程，重舖柏油後繪設全新標線，1名網友8日在臉書社團po文指出，市公所未記取之前中興路標線出現S型狀況，導致民眾行車得「拐來拐去」的教訓，濱江街施工後也是S型亂拐。

針對濱江街「S型」標線，市公所昨天接受媒體採訪時回應，認為照片「經網友惡意變造圖片，並非事實」。但此話一出引起網友議論，有市民代表PO出同該路段標線經塗改的照片質疑市公所「沒問題的話幹嘛改」。

苗栗縣議員曾玟學也透過臉書發文表示，他今天到現場尋找跟網友類似的角度拍攝，呈現出來的狀況跟先前幾乎一樣，依然可以看到嚴重的S型拐彎，「難道公所也要說我是惡意變造嗎」。

曾玟學指出，他在現場也拿出測距輪，發現路寬不一，若是能順著濱江街的轉彎，以等距路寬順順畫下去，根本不會出現不必要的S型拐彎。他告訴中央社記者，市公所面對市民陳情，不是認錯反省檢討，反而指控民眾是惡意變造，有失公部門格調，「實在傲慢至極」。

頭份市公所表示，針對先前所稱圖片經「惡意變造」，用詞可能未考慮周全，但道路實際情況與網友所PO照片確實落差很大，且經詢問專業攝影人士也認為可能是「角度」問題，不希望有人是為了刻意呈現某種效果而去拍出這樣的照片。

曾玟學

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