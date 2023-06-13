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桃園這地下道屢爆車子卡住車禍 竟因路況不熟硬闖限高

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
不注意平鎮振興路地下道限高標示，物流貨車硬闖卡在該地下道入口事故，造成交通打結。記者曾增勳／翻攝
不注意平鎮振興路地下道限高標示，物流貨車硬闖卡在該地下道入口事故，造成交通打結。記者曾增勳／翻攝

又是一起不熟悉平鎮地下道限高卡住車禍！桃園一家物流公司27歲周姓司機今天下午開車載貨行經平鎮區振興路地下道，未注意該地下道限高2.5公尺標示，竟硬闖駛入，貨車當場卡在地下道口動彈不得，造成往平鎮區公所方向交通打結，幸無人受傷，警方將周依違反道路交通管理處罰條例開單告發，最重可處1800元罰款。

警方查出，平鎮區振興路地下道，為中壢、平鎮延平路往返平鎮區公所、棒球場幹道，由於該地下道限高2.5公尺標誌，卻屢次被不熟悉限高標示的客運、公車及貨車硬闖卡住，周男駕駛物流貨車今天下午3時20分從平鎮延平路往區公所方向行駛，同樣是未注意該地下道限高標示，硬闖地下道，貨車當即卡在地下道口動彈不得。

周姓司機供稱，自己對平鎮路況不熟悉，跟著手機導航路線行駛，駛入該地下道時，未看清楚地下道入口限高2.5公尺標示，才會誤闖，貨車被卡在地下道口。

警方表示，周姓司機載貨由延平路往平鎮區公 所方向行駛，疏忽地下道限高標示卡在地下道口，幸無人受傷，警方向周男檢測酒測值為0，為趕快疏解交通，立即通知拖吊車到場協助，並在下午4時40分排除故障恢復交通，依道路交通管理處罰條例規定，「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示者」可處罰900元以上、1800元以下罰款，請車輛行車多注意交通標示，避免事故。

標誌 桃園

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