知名麵館遭控剝削身障員工 新竹縣府爭取保障勞權

新竹縣議員羅美文今天表示，張姓身障者薪資偏低遭剝削，日前工作時遭到嚴重燙傷，就醫發現雇主竟未投保勞健保，竹縣府說，會爭取工資和醫療費，釐清糾紛，保障勞工權益。

勞動黨新竹縣議員羅美文與相關人員，今天為張姓身障者發聲召開記者會表示，今年3月底接獲陳情，張姓身障者從2013年起，在1家麵食館擔任洗碗工，並在2019年、2021年、2023年間，共發生3次因推移滾燙湯桶，過程不慎傾倒，導致下肢嚴重燙傷。

羅美文向中央社記者說，張姓身障者就醫時，才發現麵館未替他投保勞健保，平日上班時間為10小時、假日上班13小時，期間休息所剩不多，難以維持勞動力，最誇張的是月薪僅領約新台幣1萬6000元左右。

對此，新竹縣政府勞工處長劉家滿透過新聞資料表示，這名勞工從2013年起陸續在麵食館服務，斷斷續續工作，這次2023年3月受傷時，雇主未替勞工加保勞健保，衍生發生職災後的問題。

劉家滿說，勞工處已安排職災個管員與家屬聯繫，告知勞工職災權益，並協助爭取原領工資和醫療費用，同時安排勞資關係和諧促進會為勞工調解，全力協助勞工權益。

劉家滿表示，之前調解時，雇主因出國希望延後開會，但有表達希望處理，在縣府說明下，雇主也已經提出申請勞資爭議協調，勞工處將協助盡快開會，保障勞工權益。

劉家滿指出，在工資及超時加班部分，縣府將進一步釐清出勤狀況和加班費等，並主張雇主應依照勞基法相關規定給付，至於未加保勞健保部分，將由主管機關勞動部勞工保險局處置。